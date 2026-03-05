Doktorand i vårdvetenskap, personcentrerat hälsostöd för äldre
Högskolan Kristianstad / Högskolejobb / Kristianstad Visa alla högskolejobb i Kristianstad
2026-03-05
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan Kristianstad i Kristianstad
, Hässleholm
, Simrishamn
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi en doktorand i vårdvetenskap till projektet "Personcentrerat hälsostöd för äldre med risk för eller med lindrig demens och anhöriga - förutsättningar och strategier för salutogent och holistiskt stöd" .
Projektet syftar till att undersöka kommunala förutsättningar för, och att stödja utvecklingen av personcentrerat, salutogent och holistiskt hälsostöd baserat på FINGER-modellen, riktat till två målgrupper - äldre personer med ökad risk för demens eller med lindrig demens och äldre anhöriga omsorgsgivare.
Projektet omfattar fyra delstudier som tillsammans belyser målgruppernas behov och preferenser, möjliggörande i praktik och policy, erfarenheter och upplevelser samt hälsoekonomiska effekter. Projektet har därmed en tvärvetenskaplig och vårdvetenskaplig ämnesförankring men också en verksamhetsnära, processorienterad och mixad metodansats.
Du kommer att vara knuten till Fakulteten för hälsovetenskap, som bedriver utbildning och forskning inom vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, oral hälsa och samhällsvetenskap. Mer info om fakultetens forskning http://www.hkr.se/forskning/ Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Som doktorand deltar du i det aktuella forskningsprojektets övergripande aktiviteter, men arbetar även självständigt med ditt eget avhandlingsarbete och kurser som ingår i din forskarutbildning. I arbetsuppgifterna ingår även muntlig och skriftlig vetenskaplig kommunikation av forskningsresultat. Därutöver omfattar arbetsuppgifterna samordning och genomförande av studier med kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, med yrkesverksamma i kommunala verksamheter och äldre personer med ökad risk för demens eller med lindrig demens samt äldre anhöriga omsorgsgivare, inklusive hälsoekonomiska analyser. Projektet inkluderar också samverkan av både lokal, nationell och internationell karaktär. Framför allt av samverkan mellan forskning, projektets målgrupper och kommunala verksamheters praktik och beslutsfattare lokalt.
Du kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad, vilket innebär närvaro på arbetsplatsen under huvuddelen av arbetstiden. Du blir även antagen till forskarutbildning i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander. Förutom ett avhandlingsarbete omfattar forskarutbildningen obligatoriska forskarkurser vid Högskolan Kristianstad och kompletterande valbara kurser.
Det finns möjlighet att forskarutbildningen omfattar institutionstjänstgöring, det vill säga undervisning och administration, dock maximalt 20 procent av heltid. Möjlighet finns att söka extra finansiering för utlandsvistelse under forskarstudierna.
Behörighet och kvalifikationer
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§).
För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad krävs att du har minst 90 högskolepoäng med hälsovetenskaplig inriktning av relevans för vårdvetenskap, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 40§).
Utöver den allmänna och särskilda behörigheten kommer en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen att ha stor vikt. Vid Högskolan Kristianstad tillämpas följande bedömningsgrunder: tidigare studieresultat, kvaliteten i tidigare självständiga arbeten, motivation och förväntningar på forskarutbildningen, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, förmåga till självständighet samt språklig och analytisk förmåga.
Du har god datorvana och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som engelska. Du är bra på att kommunicera och interagera med olika grupper. Samarbetar gör du bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har pedagogisk insikt, är kommunikativ, strukturerad, självgående och empatisk. Rollen som doktorand kräver att du har problemlösande, numerisk och språklig analytisk förmåga.
Meriterande är:
- erfarenhet av arbete med äldre med ökad risk för demens, lindrig demens, äldre anhöriga omsorgsgivare, andra sköra och sårbara målgrupper, med ett personcentrerat förhållningssätt.
- erfarenhet av arbete inom kommunal och regional verksamhet av relevans för doktorandprojektet
- God kännedom om offentlig sektors organisering och specifikt kommunala verksamheter med hälsoinriktning Övrig information
Tjänsten är på heltid, eller annan tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse, med start 2026-09-01. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5. Anställningen avser forskarstudier till doktorsexamen. Som doktorand får du en tidsbegränsad anställning som omfattar fyra års heltidsstudier som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. I de fall institutionstjänstgöring förekommer ska forskarutbildningen förlängas i motsvarande omfattning. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla:
- CV/Meritförteckning
- En beskrivning av dina motiv för att söka en doktorandtjänst inom ramen för forskningsprojektet och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen inom såväl ämnes- som forskningsområde (högst 3 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd)
- Bifoga de arbeten (magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar etc) som du genomfört.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31.
Har du frågor kontakta gärna:
Om projektet: Projektledare: Åsa Bringsén, biträdande professor i hälsovetenskap, asa.bringsen@hkr.se
, 044-2503998.
Om forskarutbildningen: Maria Haak, professor i hälsovetenskap, studierektor för forskarutbildningen i personcentrering för hälsa och välbefinnande, 044-250 38 12.
Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.
Se även ytterligare doktorandtjänster i vårdvetenskap på http://www.hkr.se/jobb. Ersättning
Månadslön, lokalt avtal om lönesättning av doktorander Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P2026-3711-53". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Kristianstad
(org.nr 202100-3195) Arbetsplats
Högskolan Kristianstad Kontakt
Ingrid Rejnefelt, avdelningschef 044-2503987 Jobbnummer
9778572