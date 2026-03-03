Doktorand I Vårdvetenskap Inom Forskarskolan Dache
Nu söker vi två doktorander i vårdvetenskap inom den nationella forskarskolan Development of Academíc Competence in Healthcare Education (DACHE).
Du som söker till forskarskolan kan vara adjunkt, inneha andra undervisningsuppdrag inom hälso-och sjukvårdens utbildningar eller ha som mål att verka inom dessa utbildningar.
Är du en av våra nya doktorander i forskarskolan?
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan.
Din tillhörighet blir avdelningen för sjuksköterskeutbildningar och integrerad hälsovetenskap som är en del av fakulteten för hälsovetenskap. Vid fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden. För att ta del av fakultetens forskning se http://www.hkr.se/forskning/ Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander. Förutom ett avhandlingsarbete omfattar forskarutbildningen obligatoriska forskarkurser vid Högskolan Kristianstad och valbara forskarkurser vilka ofta genomförs vid andra lärosäten. Du ingår även i Forskarskolan DACHE där du studerar de inom forskarskolan obligatoriska forskarkurserna samt deltar vid regelbundna träffar på de medverkande lärosätena. I arbetsuppgifterna ingår även muntlig och skriftlig vetenskaplig kommunikation av forskningsresultat.
Forskarskolan DACHE erbjuder en strukturerad forskningsmiljö med syfte att öka antalet forskarutbildade lärare för ökad kvalitet i högre utbildning för hälso-och sjukvårdens professioner. Doktorander inom forskarskolan ska därför adressera forskning om utmaningar inom hälso- och sjukvårdsutbildningar i ett komplext sjukvårdssystem. Det innebär ett brett perspektiv som kan omfatta såväl klinisk vårdvetenskaplig forskning eller frågor som rör pedagogik och profession.
Du kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad och blir antagen till forskarutbildning i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Som doktorand deltar du i forskarutbildningens och den aktuella forskarskolans aktiviteter, men arbetar även självständigt med ditt eget avhandlingsarbete.
En doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, annan forskning eller konstnärlig forskning och administration, dock inte mer än 20 procent av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap§).
Behörighet och kvalifikationer
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§).
För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad krävs att du har minst 90 högskolepoäng med hälsovetenskaplig inriktning av relevans för vårdvetenskap, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 40§).
Utöver den allmänna och särskilda behörigheten kommer en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen att ha stor vikt. Vid Högskolan Kristianstad tillämpas följande bedömningsgrunder: tidigare studieresultat, kvaliteten i tidigare självständiga arbeten, motivation och förväntningar på forskarutbildningen, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, förmåga till självständighet samt språklig och analytisk förmåga. Den forskningsskiss som ska bifogas ansökan har särskild vikt. Du som doktorand utvecklar sedan forskningsskissen tillsammans med din handledare inom ramen för forskarskolans inriktning.
Vidare har du har god datorvana och kan kommunicera väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. I rollen som doktorand är det viktigt att du har god förmåga att kommunicera och interagera med olika grupper. Du samarbetar bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Samtidigt är du självgående, tar ansvar för din uppgift och strukturerar ditt arbete. Du är pedagogisk och har god förståelse för hur andra tar till sig kunskap. Du behöver även ha språklig och numerisk analytisk förmåga samt problemlösande analysförmåga. Övrig information
Tillträde är 2026-09-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5. Anställningen avser forskarstudier till doktorsexamen. Som doktorand får du en tidsbegränsad anställning som omfattar fyra års heltidsstudier som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. I de fall institutionstjänstgöring förekommer ska forskarutbildningen förlängas i motsvarande omfattning.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan som ska innehålla:
- CV/Meritförteckning
- Personligt brev på svenska där du beskriver dina motiv för att söka en doktorandtjänst och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen. Max 1 A4 sida, Times New Roman, typsnitt 12 punkter, enkelt radavstånd)
- Självständiga arbeten (magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar etc) som du genomfört
- Kortfattad forskningsskiss på engelska, max 3 A4 sidor, Times New Roman typsnitt 12, enkelt radavstånd. Forskningsskissen ska kort beskriva:
- problemformulering och identifierad kunskapslucka relaterat till DACHES inriktning
- förslag på hur identifierat problem skulle kunna undersökas, dvs. förslag på tänkbara och lämpliga metoder
- koppla till vetenskapliga metodreferenser
- adekvat språkbehandling och formalia
Sista ansökningsdag är 2026-03-31.
Har du frågor kontakta gärna Maria Haak, professor i hälsovetenskap, studierektor för forskarutbildningen i personcentrering för hälsa och välbefinnande, 044-250 38 12.
Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan. Ersättning
Månadslön, lokalt avtal om lönesättning av doktorander Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P2026-3711-39". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Kristianstad
(org.nr 202100-3195) Arbetsplats
Högskolan Kristianstad Kontakt
Anne-Marie Karlsson, avdelningschef 044-2503628 Jobbnummer
9775242