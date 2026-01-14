Doktorand i vårdvetenskap - aktivitet, sömn, barn, funktionsnedsättning
2026-01-14
Nu söker vi en doktorand i vårdvetenskap till projektet "Delaktighet i fysisk aktivitet och sömnrutiner hos barn och unga med funktionsnedsättningar".
Projektet syftar till att främja delaktighet i fysisk aktivitet och sömnrutiner hos barn och unga med autism, intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning genom att bidra med kunskap om fysisk aktivitet, sömnrutiner, och fysisk aktivitet på recept (FaR) som en personcentrerad intervention. Läs mer om projektet i forskningsportalen https://researchportal.hkr.se/sv/projects/delaktighet-i-fysisk-aktivitet-och-sÃ¶mnrutiner-hos-barn-och-unga-/
Högskolan Kristianstad bedriver forskarutbildning i ämnet vårdvetenskap inom området personcentrering för hälsa och välbefinnande. Personcentrering innebär att synliggöra hela personen med fysiska, sociala, psykologiska och existentiella behov, där dennes unika perspektiv ges likvärdig giltighet som professionens perspektiv. Vårdvetenskap innebär hos oss att området personcentrering för hälsa och välbefinnande studeras inom hälso- och sjukvård och/eller omsorgsverksamhet. Vårdvetenskap betraktas som ett ämne med relevans för olika yrkesgrupper som arbetar inom vård-och omsorgskontext, exempelvis sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Du kommer att vara knuten till Fakulteten för hälsovetenskap, som bedriver utbildning och forskning inom omvårdnad, folkhälsovetenskap, oral hälsa och samhällsvetenskap. Du blir en del av avdelningen för sjuksköterskeutbildningar och integrerad hälsovetenskap. För att ta del av fakultetens forskning se http://www.hkr.se/forskning
Som doktorand deltar du i det aktuella forskningsprojektets övergripande aktiviteter, men arbetar även självständigt med ditt eget avhandlingsarbete, som bland annat omfattar obligatoriska och valbara kurser. I arbetsuppgifterna ingår även muntlig och skriftlig vetenskaplig kommunikation av forskningsresultat. Datainsamling kommer exempelvis att ske i anpassade skolor och inom habilitering och kommer att genomföras med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder med intervjuer och enkäter.
Du kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad. Du blir även antagen till forskarutbildning i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander. Förutom ett avhandlingsarbete omfattar forskarutbildningen obligatoriska och valbara kurser på forskarnivå. De obligatoriska kurserna ges företrädesvis vid Högskolan Kristianstad, men kurser som ges av andra lärosäten kan även bli aktuella.
Det finns möjlighet att forskarutbildningen omfattar institutionstjänstgöring, det vill säga undervisning och administration, dock maximalt 20 procent av heltid.
Behörighet och kvalifikationer
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§).
För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad krävs att du har minst 90 högskolepoäng med hälsovetenskaplig inriktning av relevans för vårdvetenskap, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 40§).
Utöver den allmänna och särskilda behörigheten kommer en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen att ha stor vikt. Vid Högskolan Kristianstad tillämpas följande bedömningsgrunder: tidigare studieresultat, kvaliteten i tidigare självständiga arbeten, motivation och förväntningar på forskarutbildningen, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, förmåga till självständighet samt språklig och analytisk förmåga.
Du har god datorvana och kan kommunicera väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. I rollen som doktorand är det viktigt att du har god förmåga att kommunicera och interagera med olika grupper. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och unga eller med personer med funktionsnedsättningar.
Du samarbetar bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Samtidigt är du självgående, tar ansvar för dig uppgift och strukturerar ditt arbete. Rollen som doktorand kräver att du har problemlösande, numerisk och språklig analytisk förmåga. Du har också pedagogisk insikt och kan anpassa budskap till mottagaren.
Tjänsten är på heltid, eller annan tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse, med start 2026-09-01. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5. Anställningen avser forskarstudier till doktorsexamen. Som doktorand får du en tidsbegränsad anställning som omfattar fyra års heltidsstudier som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. I de fall institutionstjänstgöring förekommer ska forskarutbildningen förlängas i motsvarande omfattning. Vi tillämpar löneinplacering och löneutveckling enligt lokalt avtal. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla:
- CV/Meritförteckning
- En beskrivning av dina motiv för att söka en doktorandtjänst inom ramen för forskningsprojektet och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen inom såväl ämnes- som forskningsområde (högst 3 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd)
- Bifoga arbeten (magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar etc) som du genomfört.
Sista ansökningsdag är 2026-02-15.
Har du frågor kontakta gärna:
Projektledare Pernilla Garmy, professor, på 044-250 38 77, pernilla.garmy@hkr.se
;
Om forskarutbildningen: Maria Haak, professor i hälsovetenskap, studierektor för forskarutbildningen i personcentrering för hälsa och välbefinnande, 044-250 38 12.
Om anställningen: Anne-Marie Karlsson, avdelningschef för avdelningen för sjuksköterskeprogrammen, 044-250 3628
