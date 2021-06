Doktorand i utbildningsvetenskap inr. högskolans professionsutbi - Högskolan i Borås - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Borås

På Högskolan i Borås finns Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT inom vilken det bedrivs utbildning och forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Pedagogiskt arbete samt Handel och IT.Akademin utlyser nu två doktorandanställningar i utbildningsvetenskap med inriktning mot högskolans professionsutbildningar (ingenjörsutbildning, lärarutbildning, sjuksköterskeutbildning etc.). Anställningen kommer att vara knuten till en nystartad nationell forskarskola: Forskarskolan SPETS (Studies on Professional Education and Training for Society).2021-06-30Forskarskolan SPETS syftar till att utveckla vetenskaplig kunskap om svenska högskolans professionsutbildningar, där såväl utbildningar med yrkesexamen (t.ex. ingenjörsutbildning och lärarutbildning) som konstnärlig examen är viktiga. Forskarutbildning och högskolans pedagogiska professioner och utbildningar är också områden av intresse att beforska och utveckla. Beroende på aktuella kunskapsbehov inom dessa professionsinriktade utbildningar kan doktorandernas forskningsprojekt handla om lärande, undervisning, sociala förhållanden, organisatoriska processer, professionsutveckling, politiska villkor och policyimplementering m.m.SPETS drivs i samverkan mellan Lunds universitet, institutionen för utbildningsvetenskap, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande samt Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogiskt arbete (IPA). Därmed får doktoranderna tillgång till ett flertal nationellt och internationellt aktiva forskningsmiljöer. Doktorandens fysiska placering är vid Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogiskt arbete (IPA), där forskargruppen Högre Utbildning, Praxis och Politik (HUPP) blir den naturliga hemvisten under studietiden.Forskarskolan, som bedrivs enligt Lunds allmänna studieplan för forskarutbildning i utbildningsvetenskap, baseras på gemensamma kurser och seminarier med fysiska träffar som roterar mellan medverkande lärosäten.Doktorandanställningen ägnas till minst 80 % åt forskarstudier och avhandlingsarbete. Återstående tid är institutionstjänstgöring vid Akademin för bibliotek, information pedagogik och IT innefattande undervisning på grundnivå och avancerad nivå i relevanta kurser, handledning av examensarbeten och medverkan i externa projekt och/eller administration.Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:avlagt en examen på avancerad nivå,fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, ellerpå något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng.KontaktUpplysningar om anställningen lämnas av Docent Lill Langelotz (forskarskolans lokala samordnare) via telefon 033-435 4470 eller e-post lill.langelotz@hb.se och Professor Petra Angervall (pro-prefekt för forskning) samt forskargruppsledare (HUPP) via telefon 076-261 60 59 eller e-post petra.angervall@hb.se . Fackliga företrädare är Magnus Sirhed, OFR-ST och Matilda Johansson, de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00.Anställningsform: Anställning som doktorand enligt HF kap. 5. Studietiden motsvarar högst fyra års heltidsstudier. Den första anställningsperioden omfattar ett år och förnyas i normalfallet med ett år i taget. Om det ingår institutionstjänstgöring förlängs forskarutbildningstiden till högst 5 år.Sysselsättningsgrad: 100%Tillträde: den 1 december 2021Placeringsort: BoråsAnsökanDu ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på "Ansök" längst ned i annonsen.Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:CVPublikationer (omfattar master-/magisteruppsats med mera)Intyg (examensbevis)Personligt brevForskningsplan (avhandlings-/projektplan) om max 3 sidor som inkluderar förslag till problemområde, litteraturöversikt, metod samt motivering till relevans för forskarskolans profil.Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt.Välkommen med din ansökan senast 2021-08-25.Högskolan i Borås eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.