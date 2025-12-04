Doktorand i termisk katalytisk CO2-omvandling till fasta kolmaterial
Kungliga Tekniska Högskolan / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-12-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Materialvetenskap
Projektet fokuserar på termisk katalytisk omvandling av koldioxid (CO2) till fast kol, en lovande väg för hållbar koldioxidanvändning.
Målet är att utveckla elektrifierade och energieffektiva katalytiska processer som omvandlar infångad CO2 till värdefulla kolmaterial för användning inom energilagring och industriella tillämpningar.
Du kommer att arbeta experimentellt med katalysatorutveckling, reaktordesign och processdrift, kompletterat med processmodellering i Aspen Plus. Forskningen kombinerar grundläggande studier av reaktionsmekanismer med praktiska tillämpningar, och förenar materialvetenskap, kemiteknik och processelektrifiering.
Projektet bedrivs inom ett dynamiskt och internationellt forskarteam vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i nära samarbete med industriella partners genom nationella innovationsprogram. Du får tillgång till avancerade laboratorier för katalys och materialkarakterisering samt arbetar tillsammans med erfarna forskare inom CO2-användning och hållbar processutveckling.
Du blir en del av ett internationellt och samarbetande forskningsteam som arbetar med CO2-användning och processelektrifiering. Projektet ger tillgång till moderna laboratorier, avancerade analystekniker och starka industriella samarbeten inom KTH:s ledande forskningsmiljö.
Handledning: Weihong Yang, Docent, mailto:weihong@kth.se
, Pär Jönsson, Prof. mailto:parj@kth.sema
ilto:parj@kth.se
föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Erfarenhet av katalys, termokemiska processer eller processmodellering (Aspen Plus) krävs.
- Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
Utöver ovanstående finns också ett https://www.kth.se/studies/phd/entry-requirements-for-doctoral-studies-1.520175.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- Vi söker en mycket motiverad person med ett genuint intresse för forskning och innovation. Goda kommunikationsfärdigheter i engelska, både muntligt och skriftligt, krävs för att kunna publicera och presentera resultat vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Som doktorand får du del av https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth/kth-en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932
och har en månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915.
Läs mer om https://www.kth.se/studies/phd/doctoral-studies-phd-1.9318
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://intra.kth.se/administration/rekrytering/annonsering/fackrepresentanter-1.500898
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till https://www.dr.kth.se/.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/studies/phd/entry-requirements-for-doctoral-studies-1.520175.
Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/studier/examen/vidimering-av-handlingar-1.55190
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
- 2 rekommendationsbrevPubliceringsdatum2025-12-04Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth Ersättning
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-3891". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Skolan för industriell teknik och management vid KTH Kontakt
Weihong Yang mail weihong@kth.se +46(8)7908402 Jobbnummer
9627937