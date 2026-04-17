Doktorand i Teknisk Vattenresurslära med inriktning mot kustteknik
Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi
2026-04-17
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av verksamheten
Tjänsten är placerad vid avdelningen för teknisk vattenresurslära (TVRL), institutionen för bygg- och miljöteknologi. Vår forskning och undervisning fokuserar på att förstå hur vatten uppstår och transporteras i naturliga och urbana system, baserat på undersökningar och modellering av olika aspekter av den hydrologiska cykeln från källa till hav, inklusive både vattenkvalitet och kvantitet samt frågor kring vattenhantering och reglering. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, studier av vattenrörelser över ytan och i vattendrag, översvämningar och torka, system för att minska deras konsekvenser, faktorer som påverkar vattenanvändning och -kvalitet, samt erosion längs öppna kuster, floder och sjöar.
Forskargruppen för kustteknik fokuserar särskilt på utveckling och tillämpning av numeriska modeller för att simulera hydro- och morfodynamiska kustprocesser. Gruppen arbetar också med fältstudier och utveckling av naturbaserade kustskydd i nära samarbete med svenska kommuner och nationella myndigheter.
TVRL har den största forskargruppen inom vatten i Sverige. Vi upprätthåller en forskningsnivå i världsklass i en stimulerande, mångsidig och internationell miljö som består av doktorander, postdoktorer och forskare från stora delar av världen. Vid TVRL finns också FN-universitetets vattenhubb i Norden. Här sker forskning och undervisning i en öppen och progressiv miljö i samarbete med akademiska och industriella partners, både nationellt och internationellt. Arbetsmiljön präglas av engagemang, samarbete, kreativitet och personligt ansvar.
Ämnes- och projektbeskrivning
Denna doktorandtjänst är en del av Horizon Europe-projektet HARCCA - Hotspot Resilience: Co-Construct Approaches to Coastal Climate Adaptation, koordinerat av Lunds universitet. HARCCA samlar ett internationellt konsortium bestående av 22 forskningsinstitutioner, universitet och offentliga myndigheter från Europa. Projektet utvecklar och demonstrerar innovativa lösningar för klimatresiliens i sårbara kustområden genom att kombinera avancerad riskbedömning, naturbaserade lösningar och samskapande av kunskap och klimatanpassningsåtgärder med lokalsamhället i så kallade living labs. Projektet inkluderar också utveckling av digitala verktyg för att stödja riskinformerat beslutsfattande och långsiktig anpassningsplanering.
Doktorsavhandlingen kommer att fokusera på två studieplatser i Sverige (Trelleborg) och Polen (Helhalvön), båda belägna längs låglänta kuster vid Östersjön som är utsatta för erosion och översvämningsrisker. Arbetet innebär att analysera data samt tillämpa och utveckla avancerade modelleringsmetoder, inklusive men inte begränsat till PCR-modellen och SFINCS, för att kvantifiera nuvarande och framtida kustrisker. Kandidaten kommer också att utvärdera hur naturbaserade anpassningsstrategier kan minska risker under framtida klimatscenarier.
Doktoranden kommer att samverka med andra aktiviteter i projektet, inklusive stöd för visualisering och kommunikation av resultat via digitala verktyg. Tjänsten innebär tvärvetenskapligt forskningssamarbete och interaktioner med lokalsamhället inom fallstudieområdena.
Doktoranden kommer att handledas av docent Caroline Hallin (huvudhandledare) och Dr Björn Almström från Lunds universitet, samt Dr Piotr Szmytkiewicz från Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences (IBW PAN). IBW PAN är ett polskt vetenskapligt institut grundat 1953 och involverat i alla större hydrotekniska projekt i polska floder och längs den södra Östersjökusten, inklusive kustskyddsåtgärder, hamnar, slussar och dammar, kärnkraft samt marina havsvindkraftverk. IBW PAN bedriver vetenskaplig forskning (numerisk, laboratorie- och fältforskning) för att stödja design- och driftprocesser.
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser. Du förväntas delta i minst 3-4 internationella resor per år för projektmöten, kurser och konferenser. Dessutom kommer du att genomföra flera forskningsbesök till IBW PAN i Polen.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Samla in, analysera och bearbeta data från hydrodynamiska och morfologiska kustprocesser från de svenska och polska fallstudieplatserna
Tillämpa och vidareutveckla riskbedömningsmodeller för kustöversvämningar och erosion under nuvarande och framtida klimatscenarier, med hänsyn till kustskyddsåtgärder
Kvantifiera och utvärdera riskreduceringspotentialen för klimatanpassningsstrategier, med fokus på naturbaserade lösningar och den kombinerade effekten av strandfodringar och hårda konstruktioner
Bidra till utvecklingen av reproducerbara modelleringsarbetsflöden (t.ex. kodning, datahantering, dokumentation)
Ta fram och tolka kartor och indikatorer över faror, påverkan och risker
Bidra till visualisering och kommunikation av resultat, inklusive integration i digitala verktyg och plattformar
Samarbeta med tvärvetenskapliga forskarteam och projektpartners i Europa
Delta i intressentengagemang (t.ex. workshops, Living Labs) inom fallstudieområdena
Sprida forskningsresultat genom vetenskapliga publikationer, rapporter och presentationer vid konferenser
I arbetsuppgifterna kan det även komma att ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (dock max 20 % av arbetstiden).
