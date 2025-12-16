Doktorand i statsvetenskap med inriktning offentlig förvaltning
2025-12-16
Statsvetenskapliga institutionen är en dynamisk och stark utbildnings- och forskningsmiljö vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.
Institutionens mål är att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom sitt område.
Institutionen utlyser härmed en doktorandanställning i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning. Anställningen är fullt finansierad under fyra år och är placerad vid Statsvetenskapliga institutionen. Tillträde sker i april 2026 eller enligt överenskommelse.
Mer information om oss hittar du här: https://www.su.se/enheter/statsvetenskapliga-institutionen.
Projektbeskrivning
Vi erbjuder en doktorandanställning inom Forskarskolan för Framtidens Offentliga Sektor (FOFOS) som är en del av SustainGov - ett av fem program i en nationell innovationssatsning, finansierad av Energimyndigheten, Formas och Vinnova, för att tackla vår tids och framtidens samhällsutmaningar. FOFOS är en transdisciplinär forskarskola som utvecklar ny handlingsorienterad kunskap om utveckling av offentlig sektor och genomförs i samarbete mellan sex svenska lärosäten.
Doktorandprojektet kommer att genomföras inom området Tjänstepersonsrollen och framtidens samhällskontrakt. Området handlar om hur värden, värdekonflikter och rollförväntningar för tjänstepersoner i offentlig sektor påverkas av förändrade förutsättningar för samspelet mellan politik och förvaltning, kunskap och expertis och nya former av interaktion mellan stat, marknad och civilsamhälle.
Doktorandprojektet genomförs i samarbete med Stockholms Centrum för Forskning om Offentlig Sektor (SCORE) som är Stockholms universitets lärosätespartner i FOFOS. Doktoranden kommer även att delta i forskarskolans gemensamma verksamhet i form av partnerskapsmöten, konferenser, kurser och andra läraktiviteter, vilket ger möjlighet till tvärdisciplinära utbyten med andra doktorander, ledande forskare inom offentlig förvaltning och viktiga samhällsaktörer/behovsägare.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet beskrivs i https://www.su.se/download/18.3041c8b199371e90559583/1758090195687/AllmÃ¤n
studieplanASP_statsvet_reviderad_2022.pdf och innebär att den sökande uppfyller följande villkor:
- fullgjort högskoleutbildning motsvarande 150 hp, inklusive minst 60 hp på avancerad nivå i statsvetenskap eller motsvarande
- godkänt självständigt arbete (uppsats) om minst 15 högskolepoäng i ämnet
statsvetenskap eller motsvarande
- fullgjort ytterligare 90 hp i ämnen relevanta för forskarutbildningen, samt
- ha kunskaper i engelska motsvarande minst 550 credits på ett Test of English as
a Foreign Language (TOEFL).
Den sökande ska ha goda kunskaper i svenska, då doktoranden förväntas kunna ta fram och arbeta med empiriskt material på svenska inom ramen för tjänsten.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
- Kvaliteten i de tidigare arbeten som skrivits (exempelvis uppsatser, artiklar och rapporter): - empirisk substans
- självständighet i uppläggning och analys
- klar forskningsdesign, dvs. tydligt forskningsproblem, tydliga frågeställningar
välmotiverade avgränsningar, uttrycklig teorianknytning och metodologisk
medvetenhet.
- Prognos för att avhandlingsarbetet slutförs inom avsedd tid: - Tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar
- Problemformulering och stringens i forskningsplan.https://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/utbildning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva.
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Ytterligare information lämnas av handläggaren för forskarutbildningen, mailto:antagning.forskarutbildning@statsvet.su.se
. För forskningsrelaterade frågor lämnas ytterligare information av docent Martin Qvist, mailto:martin.qvist@statsvet.su.se
. Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Ersättning
Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-4500-25".
Detta är ett heltidsjobb.
Stockholms Universitet
Statsvetenskapliga institutionen
Statsvetenskapliga institutionen Jobbnummer
