Doktorand i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
Försvarshögskolan / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarshögskolan i Stockholm
, Karlstad
eller i hela Sverige
I en alltmer osäker värld präglad av stormaktsrivalitet, konflikter och krig, desinformation, katastrofer, miljöförstöring, pandemier och andra kriser finns ett stort behov av djupgående kunskaper och en mångfald av analytiska perspektiv.
Statsvetenskaplig forskning vid Försvarshögskolan analyserar hur säkerhet och osäkerhet skapas, vem säkerhet är till för och hur kriser förebyggs och hanteras i svenska, europeiska och globala sammanhang. Vi forskar kring hot, konflikter, beslutsprocesser, kommunikationsprocesser, identitetskonstruktion och etiska dilemman gällande stat, samhälle och individ, med särskilt fokus på Sverige och Norden, Europeiska unionen, USA, Ryssland och Östasien.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Doktorander ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen utbildning i statsvetenskap på forskarnivå. Forskarstudier består av att arbeta med sitt forskningsprojekt och följa en individuell studieplan under handledning. Att skriva en doktorsavhandling i statsvetenskap är den centrala uppgiften (165 högskolepoäng), men att genomföra forskarutbildningskurser ingår i programmet (75 högskolepoäng). Vanligtvis består 20 % av tjänsten av institutionstjänstgöring i form av undervisning, administration och deltagande i gemensamma aktiviteter. Forskarstudier omfattar 240 högskolepoäng, dvs. fyra år. Den totala tiden för doktorandtjänsten, inklusive 20 % institutionstjänstgöring, är fem år.Kvalifikationer
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
avlagt en examen på avancerad nivå,
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på
avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet
Särskild behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet har den som har:
fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet
statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller motsvarande,
författat ett godkänt självständigt arbete (examensarbete) i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå,
fullgjort kursfordringar om ytterligare 90 högskolepoäng i för utbildningen relevanta ämnen, samt
Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium, eller examen från internationell utbildning, krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL, IELTS eller Cambridge ESOL).
Bedömningsgrunder och urvalskriterier
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.
De bedömningsgrunder som tillämpas är i följande prioritetsordning:
vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten och relevanta studier,
vetenskaplig kvalitet, inklusive genomförbarhet, på forskningsplan, och
övriga meriter som är av betydelse för utbildningen, inklusive visad förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Så ansöker du
Ansökan måste innehålla:
Examensbevis och betyg från tidigare studier på grund- och avancerad nivå som bekräftar att du uppfyller de allmänna och specifika behörighetskraven för tjänsten.
CV (max två sidor).
Kontaktuppgifter till två referenser.
Exempel på examensarbete på avancerad nivå eller annat relevant självständigt arbete av jämförbar svårighetsgrad och omfattning (max tre texter).
Utkast till forskningsförslag (högst 1400 ord exklusive referenser).
En beskrivning av hur ditt projekt passar in i forskningsmiljön vid statsvetenskapliga institutionen. Denna beskrivning bör tydligt ange i vilket av institutionens breda forskningsområden, det vill säga krishantering eller säkerhet, det föreslagna projektet passar in. Brevet bör också uttryckligen diskutera hur projektet relaterar till institutionens https://www.fhs.se/forskning/var-forskning/statsvetenskap.html.
Om sökanden inte är svensk medborgare ska en kopia av passet bifogas.
I förekommande fall, bekräftelse på extern finansiering för forskarutbildning från en arbetsgivare som garanterar finansiering av hela programmet och att sökanden kan avsätta nödvändig tid för studierna för att slutföra programmet inom den angivna tiden.
Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem.
Märk din ansökan med diarienummer Ö 241/2026.
Det är sökandens ansvar att säkerställa att ansökan är fullständig och uppfyller de krav som anges i annonsen. Delvisa ansökningar kommer inte att beaktas. Ansökan ska vara ifylld på ett skandinaviskt språk eller engelska. Auktoriserade översättningar måste tillhandahållas för dokument på andra språk. Sökande kan komma att kallas till intervju i början av hösten 2026. Målet är att slutföra anställningsbeslut i god tid före utgången av 2026. Anställningen ska börja vårterminen 2027 (januari).
Anställningsvillkor
En doktorandtjänst är klassificerad som heltidsanställning (100 %). Anställningstiden är tidsbegränsad och regleras av kapitel 5 i högskoleförordningen. Doktoranderna är placerade vid Institutionen för statsvetenskap. Lön utgår enligt Försvarshögskolans doktorandstege, enligt vilken ingångslönen för närvarande är 32 600 kr/månad (från och med den 1 oktober 2025). Anställningen förväntas påbörjas i januari 2027. Doktorander har tillgång till en forskningsbudget på 30 000 per år för att täcka kostnader för resor, litteratur och andra forskningsrelaterade kostnader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Arbetsgivare Försvarshögskolan
(org.nr 202100-4730)
115 93 STOCKHOLM Kontakt
Karl Gustafsson karl.gustafsson@fhs.se
9876723