Doktorand i statsvetenskap, en eller två
2025-12-15
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i statsvetenskap, en eller två, inom ramen för ett forskningsprogram om miljö och korruption.
Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar kring val, demokrati, korruption, styrning, globalisering, miljö och politik samt europafrågor. Institutionen är värd för forskningsprogram som Center for Environmental Political Studies (CEPS), QoG-institutet, Varieties of Democracy (V-Dem), Governance and Local Development (GLD) och Svenska valforskningsprogrammet. Vi har utbildning på alla nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 180 anställda. Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.pol.gu.se
Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor.https://www.gu.se/utbildning-till-att-bli-forskare
Behörighet
För tillträde till forskarutbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.
Grundläggande behörighet till forskarutbildning på forskarnivå har den som:
• avlagt examen på avancerad nivå, eller
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap har den som har kunskaper från högskoleutbildning inom statsvetenskap om minst 60 högskolepoäng, eller annan högskoleutbildning av motsvarande omfattning och fördjupning (Högskoleförordningen 7 kap, 40 §, Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, GU 2024/3687).
Utbildning på avancerad nivå i andra samhällsvetenskapliga ämnen samt andra närliggande ämnen kan anses som utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning.
Vänligen observera att vi inte kan lämna några förhandsbesked om enskilda individers behörighet innan ansökningstiden har gått ut.
Kontaktuppgifter för doktorandplatsen
Kristina Gurok, programsamordnare
E-postadress: phdprogram@pol.gu.se
Telefon: 031 786 5855
Johannes Lindvall, Viceprefekt med ansvarar för forskarutbildningen
E-postadress: johannes.lindvall@gu.se
Telefon: 031 786 1224
Ansökan
Du ansöker om att bli antagen till forskarutbildning via Göteborgs universitets rekryteringsportal.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara på engelska. För att ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
• Presentationsbrev på maximalt 1.000 ord (ca 2 sidor), gärna kortare. Brevet ska innehålla fyra stycken i följande ordning:
• en kort presentation av dig själv,
• en kort presentation av dina meriter,
• en kort presentation av det tänkta forskningsprojektet och
• en kort redogörelse för varför Statsvetenskapliga institutionen är intressant för dig.
• CV inklusive publikationslista (om publikationslista finns).
• En uppsats. I normalfallet bifogas examensarbetet (oftast magister- eller masteruppsats), men det kan även vara en bearbetning eller vidareutveckling av uppsatsen, exempelvis en artikel, ett bokkapitel eller annat likartat arbete. Vi beaktar endast texter på svenska och engelska eller översättningar till något av dessa språk. Vid översättning ska även originaltext bifogas och texten ska översättas i sin helhet.
• Projektskiss i vilken den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde och forskningsinriktning. Projektskissen ska visa förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning samt förmåga att formulera vetenskapliga problem. Max 2500 ord (ca 6 sidor) inklusive abstract, exklusive referenslista. Anvisningar för skissens utformande finner du här: https://www.gu.se/statsvetenskap/var-forskarutbildning/utlysning-doktorandtjanster
• Vidimerade kopior av akademiska betyg samt intyg på eventuella andra relevanta meriter. För examensbevis utfärdade av europeiska universitet ska ett så kallat diploma supplement skickas in, om möjligt. Intygen ska redovisa studiepoäng på både grund- och avancerad nivå.
• Sökande kan ombes att inkomma med rekommendationsbrev senare i processen. Om så är fallet kommer vi att kontakta dig och be dig inkomma med två rekommendationsbrev. Kontakta gärna två möjliga brevskrivare redan nu och förbered dem på att skicka in breven enligt instruktioner. Vänligen skicka inte in några rekommendationsbrev innan vi kontaktar dig. Anvisningar om rekommendationsbrevens innehåll och utförande finner du här: https://www.gu.se/statsvetenskap/var-forskarutbildning/utlysningdoktorandtjanster
Ansökan ska vara inkommen senast: 29 januari 2026
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
