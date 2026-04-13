Doktorand I Socialt Arbete Inom Nuso
2026-04-13
Doktorand i socialt arbete inom forsknings- och utvecklingsprojektet NUSO (Nationell uppföljning av socialtjänstens omställning)
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i socialt arbete vid institutionen för sociala och psykologiska studier. Inom ämnet bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar för ett socionomprogram med ca 350 studenter och vi är ca 30 personer som arbetar med utbildning och forskning i ämnet. Flera forskare vid ämnet ingår i forskningsmiljön för NUSO (Nationell uppföljning av socialtjänstens omställning) vid FoU Välfärd Värmland. Aktuell utlysning av doktorandanställning är en del av Karlstads universitets satsning på NUSO och syftar till att utveckla forskningsmiljön vid FoU Välfärd Värmland.
FoU Välfärd Värmland har som uppdrag att stödja socialtjänstens kunskapsbaserade arbete genom forskning, utvecklingsarbete och kunskapsspridning inom socialtjänstens samtliga områden. FoU Välfärd Värmland verkar både regionalt, nationellt och internationellt och är medlem i European Social Network (ESN), ett ledande europeiskt nätverk för offentlig socialtjänst. FoU Välfärd Värmland har en rådgivande kommitté och det dagliga arbetet leds av en föreståndare och två vetenskapliga ledare.
NUSO är ett långsiktigt forsknings- och utvecklingsprojekt som följer socialtjänstens omställning utifrån ny socialtjänstlag. Projektet syftar till att skapa en samlad bild av hur socialtjänstens arbete förändras över tid, vilka resultat som omställningen ger och hur vägen till, och resultat av insatser ser ut för olika grupper. Projektet genomförs i nära samverkan med kommuner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och stöds av Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS).Dina arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen, som består av 240 högskolepoäng (hp) vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen, är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Du ges möjlighet att, tillsammans med andra, fördjupa dig i dina intresseområden. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp ditt arbete, vilket bland annat kräver engagemang, driv samt förmåga att strukturera arbetet, för att framgångsrikt slutföra en avhandling. För att bidra till en god arbetsmiljö och stödja både verksamhetens och din egen utveckling som forskare, är du närvarande och deltar aktivt i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Det förväntas att din forskning ska ligga i linje med centrala delar i socialtjänstens omställning och genomföras i nära samarbete med kommuner. Ett prioriterat område är studier som rör barn som anhöriga inom socialtjänstens samt hälso- och sjukvård. Det vill säga barn till föräldrar som är aktuella inom exempelvis skadligt bruk och beroende, våld i nära relation och vuxenpsykiatri. Doktorandanställningen kan också formas utifrån egna intresseområden förutsatt att dessa är i linje med identifierade kunskapsbehov.
Behörighet och antagning
För att kunna bli antagen till forskarutbildningen krävs att du uppfyller både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35).
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i socialt arbete har den som har avklarade kurser om minst 120 hp i socialt arbete eller annat närliggande ämne, varav minst 30 hp på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 hp.
För att bli antagen till forskarutbildningen krävs dessutom att du bedöms ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap. 7 § 35). Antagning sker efter individuell prövning.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift, är ett krav utifrån att forskningen genomförs tillsammans med verksamheter i Sverige.
Bedömningsgrunder
Bedömningen av behöriga sökande sker utifrån nedanstående bedömningsgrunder.
Av särskild vikt
Studieresultat från tidigare utbildning
Kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen
Bifogad forskningsplans vetenskapliga kvalitet och relevans för NUSO
God förmåga att självständigt prioritera, strukturera och genomföra arbete på ett effektivt sätt
Personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, ansvarstagande och engagemang för verksamheten
Avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön
Av stor vikt
Socionomexamen
Goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift
Av vikt
Erfarenhet av forsknings- eller utvecklingsrelaterad verksamhet
Yrkeserfarenhet av relevans för socialt arbete
God förståelse och intresse för både kvantitativ och kvalitativ metodik.Anställningsvillkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (högskoleförordningen, kap. 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier med enbart forskning. Om undervisning eller annan institutionstjänstgöring blir aktuell förlängs anställningen med motsvarande tid, upp till maximalt fem år på heltid. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget (högskoleförordningen kap. 5), med tillträde enligt överenskommelse.
Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Ange referensnummer: REK 2026/32
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Universitet
