Doktorand i robotik och artificiell intelligens
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2026-06-25
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Är du redo att ta nästa steg i din akademiska resa? Som doktorand hos oss får du arbeta nära ledande forskare i en stark och internationell forskningsmiljö, med tillgång till avancerad labbutrustning och goda finansieringsmöjligheter. Du erbjuds en trygg anställning, handledning av hög kvalitet och utrymme att växa, både som forskare och som person.
Robotik och artificiell intelligens, RAI, vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu en doktorand för att bidra till vår växande verksamhet. RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd- och bioinspirerad robotik.
Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.
Projektbeskrivning
RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robotsökning och räddning för räddningstjänsten och liknande. Vidare arbetar vi med multisensorfusion och multi-robotkoordination vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem. Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utföra forskning med experimentella element som publiceras i internationellt erkända akademiska tidskrifter samt vid stora konferenser. Du kommer även arbeta med handledning av examensarbeten, lärarassistans och stöd vid ansökan av medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansierande myndigheter/råd, EU-projekt eller industri.
Som doktorand kommer du att arbeta inom autonoma robotsystem och aktiviteterna kommer att vara länkade till nationella, europeiska och globala R&D-projekt. Doktorandtjänsten kommer att innehålla kompakta forskningsaktiviteter inom design, experimentering och teoriutveckling:
Autonom navigation av autonoma undervattensrobotar i akvatiska miljöer
- Optimeringsbaserad banplanering i akvatiska miljöer
- Tillståndsskattning och sensorfusion för lokalisering och kartläggning
- Reaktiv terrängmedveten navigation i dynamiska och ostrukturerade miljöer
- Experimentell validering på robotplattformar i fält Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för doktorandanställning måste du ha en femårig universitetsexamen inom datateknik, teknisk fysik eller annat relevant ämne. Goda vetenskapliga färdigheter och förträfflighet inom experimentell forskning samt god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Du kommer att representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är mycket goda kunskaper i engelska ett krav.
För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se http://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva/Studieplaner/Allmanna-studieplaner-Teknisk-fakultetsnamnd
Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå och tillträde efter överenskommelse.
För vidare information, var vänlig att kontakta:
George Nikolakopoulos, professor tillika ämnesföreträdare, 0920-49 1298, geonik@ltu.se Facklig kontakt
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 mailto:diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 mailto:marika.vesterberg@ltu.se Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning med vetenskapliga meriter, minst två referenser och kopior på verifierade examensbevis. Examensbevisen ska vara skrivna på svenska eller engelska. Ansökan måste vara skriven på engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.
Sista dag att ansöka är 31 augusti, 2026
Referensnummer: 3987-2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3987-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841), https://www.ltu.se
Luleå tekniska universitet (visa karta
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971 87 LULEÅ Arbetsplats
Luleå tekniska universitet - Platsbanken Jobbnummer
9978474