Doktorand i robotik och artificiell intelligens
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2026-06-04
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Är du redo att ta nästa steg i din akademiska resa? Som doktorand hos oss får du arbeta nära ledande forskare i en stark och internationell forskningsmiljö, med tillgång till avancerad labbutrustning och goda finansieringsmöjligheter. Du erbjuds en trygg anställning, handledning av hög kvalitet och utrymme att växa, både som forskare och som person.
Robotik och artificiell intelligens, RAI, vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu en doktorand för att bidra till vår växande verksamhet. RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd- och bioinspirerad robotik.
Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.
Projektbeskrivning
RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet, och teamet har en stark expertis inom fältrobotik. Specifika tillämpningsområden i fokus är långsiktiga autonoma uppdrag i stora och osäkra miljöer, semantisk uppdragsplanering med foundation models, agentbaserad uppgiftsdekomposition och händelsestyrd omplanering samt autonom semantiskt medveten inspektion av komplex infrastruktur. RAI-teamet har ett starkt europeiskt och nationellt deltagande i flera FoU&I-projekt. Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att bedriva forskning med betydande teoretiska och experimentella inslag, som ska publiceras i ledande internationella tidskrifter med peer review och vid stora konferenser. Tjänsten innefattar handledning av examensarbeten samt stöd vid ansökan om medel från forskningsfinansierande myndigheter/råd, EU:s ramprogram eller industrin. Tjänsten kan också omfatta lärarassistans, seminarier och presentationer.
Du kommer att arbeta inom området robotautonomi, och samtliga aktiviteter kommer att vara kopplade till nationella, europeiska och globala FoU-projekt. Doktorandtjänsten kommer att innebära omfattande forskningsaktiviteter inom design, experimentering och teoretisk utveckling. Forskningsområden:
Långsiktig autonomi i osäkra miljöer
Planering och resonemang under osäkerhet
Beslutsfattande under osäkerhet
Decentraliserad planering och koordinering för multiagentsystem
Kartering och scenrepresentationer
Dynamiska scengrafer som modellerar osäkerhet
Enhetlig situationsmedvetenhet för multirobotsystem i stora och degraderade miljöer Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för tjänsten måste du ha en masterexamen inom elektroteknik, maskinteknik, datavetenskap eller annat relevant ämne. Goda kunskaper i C++, Python och ROS 2 krävs. Starka vetenskapliga färdigheter med påvisad excellens inom experimentell forskning samt mycket god kommunikativ förmåga är starkt meriterande. Du kommer att representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, varför mycket goda kunskaper i engelska är ett krav.
För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se http://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva/Studieplaner/Allmanna-studieplaner-Teknisk-fakultetsnamnd
Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad till 4 år; undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma med upp till 20 %. Tjänstgöringsort Luleå och tillträde efter överenskommelse.
För vidare information, var vänlig att kontakta:
George Nikolakopoulos, professor tillika ämnesföreträdare,0920-49 1298 mailto:geonik@ltu.se Facklig kontakt
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 mailto:diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 mailto:marika.vesterberg@ltu.se Så ansöker du
Vi ser helst att du söker tjänsten via ansökningsknappen nedan. Ansökan ska innehålla ett CV med en fullständig beskrivning av sökandens vetenskapliga meriter, ett personligt brev, en lista över 2 personer som kan lämna referenser för sökanden samt kopior av verifierade examensbevis från gymnasium och universitet. Examensbevisen ska vara skrivna på svenska eller engelska. Din ansökan måste vara skriven på svenska eller engelska. Märk din ansökan med referensnumret nedan.
Sista dag att ansöka är 3 augusti, 2026
Referensnummer: 3568-2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841), https://www.ltu.se/
971 87 LULEÅ Arbetsplats
Luleå tekniska universitet - Platsbanken Jobbnummer
9947768