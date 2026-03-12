Doktorand i robotik och artificiell intelligens
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.Robotik och artificiell intelligens, RAI vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu en doktorand för att bidra till vår växande verksamhet. RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd- och bioinspirerad robotik.
Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.
Projektbeskrivning
RAI:s grundläggande vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robotsökning och räddning för räddningstjänsten och liknande. Vidare arbetar vi med multisensorfusion och multi-robotkoordination vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem. RAI-teamet har ett starkt europeiskt och nationellt deltagande i flera FoU&I-projekt.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utföra forskning med experimentella element som publiceras i internationellt erkända akademiska tidskrifter samt vid stora konferenser. Du kommer även arbeta med handledning av examensarbeten, lärarassistans och stöd vid ansökan av medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansierande myndigheter/råd, EU-projekt eller industri. Som doktorand kommer du att arbeta inom autonoma robotsystem och aktiviteterna kommer att vara länkade till nationella, europeiska och globala R&D-projekt.
Doktorandtjänsten innebär omfattande forskningsaktiviteter inom design, experimentering och teoretisk utveckling med fokus på följande kombinerade forskningsområden. Tidigare erfarenhet inom ett, eller helst, flera av dessa områden är meriterande.
• Omkonfigurerbar 5G-uppkoppling
• 5G/6G QoS (Quality of Service)
• Reglering av kommunikationsnätverk
• Markovprocesser
• Nätverksbaserad lokalisering / Radiobaserad konnektivitet
• Anpassningsbar bandbredd
• Mesh-nätverk
• Trådlösa sensornätverk
• Edge computing
• Tidfördröjda system
• Adaptiv köhantering (Adaptive Queuing)Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för doktorandanställning måste du ha en femårig universitetsexamen inom datateknik, teknisk fysik eller annat relevant ämne. Goda vetenskapliga färdigheter och förträfflighet inom experimentell forskning samt god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Du kommer att representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är mycket goda kunskaper i engelska ett krav.
För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet
Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå, tillträde efter överenskommelse.
För vidare information, var vänlig att kontakta:
George Nikolakopoulos, professor tillika ämnesföreträdare, 0920-49 1298, geonik@ltu.seFacklig kontakt
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning med vetenskapliga meriter, minst två referenser och kopior på verifierade examensbevis. Examensbevisen ska vara skrivna på svenska eller engelska. Ansökan måste vara skriven på engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.
Sista dag att ansöka är 27 april, 2026
Referensnummer: 2450-2026 Ersättning
