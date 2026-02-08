Doktorand i reglerteknik med fokus på lärande robotik
Linköpings universitet / Högskolejobb / Linköping Visa alla högskolejobb i Linköping
2026-02-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand inom reglerteknik vid Institutionen för Systemteknik (ISY).Publiceringsdatum2026-02-08Arbetsuppgifter
Nu letar vi efter en doktorand som ska bedriva forskning inom gränslandet mellan robotik och reglerteori.
Projektbeskrivning: Detta doktorandprojekt syftar till att utveckla inlärningsbaserade metoder som kombinerar expertdemonstrationer med erfarenhetsbaserad förstärkningsinlärning (reinforcement learning, RL) för att möjliggöra robust och dataeffektiv kompetensutveckling. Expertdatamaterial ger snabb, säker och tillförlitlig initial inlärning, medan förstärkningsinlärning stödjer systematisk utforskning och anpassning till nya förhållanden. Genom att integrera dessa två paradigm strävar projektet efter att skapa generaliserbara strategier för mobil manipulation som fungerar effektivt i en mångfald av verkliga scenarier. Följande forskningsinriktningar kommer att följas:
• Q1: Hur kan en agent dra nytta av multimodala expertdemonstrationer (t.ex. vision, kraft, proprioception) för att utveckla sammanhängande och överförbara färdigheter inom mobil manipulation?
• Q2: Hur kan en agent använda erfarenhetsbaserad inlärning för att styra redundanta frihetsgrader och hantera uppgiftsvariationer bortom dem som demonstrerats?
Forskningen utförs inom ELLIIT-projektet "Att lära sig robotstyrning från expertdemonstrationer och egen erfarenhet" (https://elliit.se/).
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid.Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom elektroteknik, teknisk fysik, maskinteknik, datateknik, robotik eller teknisk matematik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå enligt ovan, alternativt på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kravet på examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas, det vill säga när anställningsavtalet signeras.
Vi söker dig som är intresserad av att lära dig nya saker och att utforska det okända. Vidare är du noggrann med detaljer samt har förmåga att uttrycka dig tydligt och effektivt på engelska, både i tal och skrift.
Förutom detta ska du även uppnå följande kvalifikationer:
• En stark bakgrund inom robotik och reglerteknik,
• Starka analytiska förmågor och god problemlösningsförmåga,
• Solid programmeringsvana (t.ex. Python, C++ eller liknande),
• God förmåga att arbeta både självständigt såväl som i team,
Ytterligare kvalifikationer som anses meriterande:
• Kunskap om maskininlärning, förstärkningsinlärning och optimering,
• Erfarenhet av multimodal sensordata (vision, kraft/vridmoment, proprioception),
• Erfarenhet av simuleringsmiljöer såsom PyBullet, MuJoCo, Gazebo eller Isaac Sim.
Din arbetsplats
Avdelningen för reglerteknik bedriver på ett framgångsrikt sätt forskning, forskarutbildning samt grundutbildning inom områden som autonoma system, data-driven modellering, komplexa nätverk, lärande reglering, optimering och sensorfusion. Avdelningen har omfattande samarbeten både med industrin och med andra forskargrupper runtom i världen.
Mer information om avdelningen finns här: https://liu.se/organisation/liu/isy/rt.
För att få veta mer om ISY, gå till: https://liu.se/artikel/lediga-tjanster-pa-isy.
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Kontakta gärna isyphdcouncil@groups.liu.se
om du har frågor kring hur det är att arbeta som doktorand på ISY.
Tillträde enligt överenskommelse, dock förväntar vi oss att du ska ha påbörjat anställningen senast den DD MM, 2026.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 27 februari, 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
HR-samordnare
Karin Blomdahl karin.blomdahl@liu.se Jobbnummer
9729735