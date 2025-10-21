Doktorand i projekt om fysisk aktivitet och cancer
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på kvinnors, föräldrars och barns hälsa och välfärd.
Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning.
Den utlysta tjänsten är knuten till forskningsgruppen Fysioterapi som leds av professor Pernilla Åsenlöf. Forskningsgruppen är multidisciplinär och inkluderar lärare, forskare och doktorander från Uppsala universitet och Akademiska Sjukhuset. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på https://www.kbh.uu.se/.
Projektbeskrivning
Detta doktorandprojekt har fokus på fysisk aktivitet hos vuxna och barn/ungdomar som har eller har haft cancer. Delprojekten innebär att undersöka förändring i fysisk aktivitet (inklusive mätmetoders tillförlitlighet) och utforska behovet av stöd för fysisk aktivitet hos patienter, anhöriga och personal.Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Doktorandanställningen avser egna forskningsstudier på heltid under 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom utbildning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen.
Doktoranden kommer att ingå i en produktiv och dynamisk forskningsmiljö och arbeta nära studieteamet i två olika projekt för att:
- Rekrytera forskningspersoner, samla in och analysera data i kvalitativa och kvantitativa forskningsprojekt
- Leda fysiska träning i en interventionsstudie
- Assistera i ansökningar om bidrag och ansökningar till etikprövningsmyndighetenKvalifikationer
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå inom området medicinska vetenskaper eller angränsande områden, fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Sökande ska ha erfarenhet av att leda individer eller grupper i fysisk träning och vara bekväm med att möta barn och vuxna med svår sjukdom. Sökande ska också ha god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Initiativförmåga och ett strukturerat arbetssätt är viktigt för denna anställning. Som person vill vi att du ska vara effektiv, kunna själv prioritera, vara noggrann och intresserad av att hela tiden utveckla verksamheten till det bättre.
Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift är ett krav likaså mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.
Meriterande
- Klinisk erfarenhet inom hälso- och sjukvård
- Erfarenhet av arbete i ett forskningsprojekt
- Erfarenhet av att arbeta med det elektroniska datainsamlingsverktyget RedCap
- Utbildad fysioterapeut
Ansökningsförfarande
Din ansökan ska innehålla:
- Ditt Curriculum Vitae
- Kopior på relevanta examensbevis och kursutdrag
- Ett brev i vilket du beskriver varför du söker doktorandanställningen (maximum två sidor) och en sammanfattning av dina nuvarande arbetsuppgifter (halv sida)
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner
För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.
Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Helena Igelström, e-post: helena.igelstrom@uu.se
.
Välkommen med din skriftliga ansökan senast 13 november 2025. UFV-PA 2025/3173
