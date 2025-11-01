Doktorand i precisionsmedicin för cancerdiagnostik och behandling
2025-11-01
Den utlysta doktorandtjänsten inom precisionsmedicin är placerad vid Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet.
Tjänsten ingår i projekt inom konsortiet MIPrecise, som är en del av Marie Sklodowska-Curie-åtgärden inom Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe.
För full annonsversion gå till https://umu.varbi.com/se/what:job/jobID:870838/
Projekt beskrivning
Småcellig lungcancer (SCLC) kännetecknas av snabb sjukdomsutveckling och låg överlevnad, främst på grund av hög förekomst av hjärnmetastaser. Tidig upptäckt av metastaser kan förbättra prognosen avsevärt. Flytande biopsier, där cirkulerande tumörceller (CTC), fritt mRNA och DNA från cancerceller extraheras ur blod, erbjuder ett verktyg för tidig diagnostik samt uppföljning av sjukdomsförlopp och behandling. Nuvarande metoder för cellfångst har dock begränsad känslighet och ger ofta otillräcklig molekylär information.
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§). Inom läkar- och tandläkarprogrammet motsvarar åtta terminers studier grundläggande behörighet.
Särskilda antagningskrav
Vi söker en engagerad och motiverad doktorand med god förmåga att kommunicera vetenskapligt på engelska, vilket bedöms genom en muntlig presentation av forskningsplanen inför handledare och forskarutbildningsnämnden.
Kandidater måste visa behörighet enligt Marie Sklodowska-Curie Actions behörighetskrav enligt
följande:
1. Forskarstatus: ESR är unga forskare som vid tidpunkten för rekryteringen (startdatumet som anges i kontraktet) de första fyra åren (heltidsekvivalent forskningserfarenhet) av sin forskarkarriär och inte har tilldelats en doktorsexamen.
2. Nationalitet: Sökande ESR kan ha vilken nationalitet som helst.
3. Krav på rörlighet: Sökande ESR får inte ha bott eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete,
studier osv.) i den rekryterande stödmottagarens land under mer än 12 månader under de tre åren
omedelbart före rekryteringsdagen. Undantag gäller för kortare vistelser, värnplikt och flyktingstatus enligt Genèvekonventionen.Publiceringsdatum2025-11-01Så ansöker du
Ansökan ska innehålla:
- Ett personligt brev med beskrivning av den sökandes forskningserfarenhet, forskningsintressen och motivation för ansökan.
- Curriculum vitae.
- Kopia av relevanta examina med certifieringar.5.
- Kopior av kandidatexamen och relevanta publikationer.
- Ev. övriga meriter med relevans för anställningen.
- Kontaktinformation för två referenspersoner.
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara skriven på svenska eller engelska. Sista ansökningsdag är 30 November 2025.
För mer information om tjänster, kontakta professor Jenny Persson,mailto:jenny.persson@umu.se
Jenny Persson-labbet är specialiserat på cancer, artificiell intelligens i onkologi vid Institutionen för molekylärbiologi. Mer information om oss finner du på https://www.umu.se/en/staff/jenny-persson
För mer information om Institutionen för molekylärbiologi vänligen besök vår hemsida https://www.umu.se/molbiol.
Rekryteringsinformation
Kvalificerade ansökningar kommer att vidarebefordras till de partnerorganisationer som ansvarar för respektive projekt. Varje partner gör en egen urvalsförteckning över sina kandidater, och de som blir utvalda kommer att kallas till intervju med ROPES-teamet.
Den formella inskrivningen av doktorander föregås av en prövning om sökanden uppfyller kraven enligt högskoleförordningen för att kunna antas som doktorand vid Medicinska fakulteten vid Umeå Universitet. De utvalda doktoranderna förväntas börja den 1 mars 2026.
Välkommen med din ansökan!
