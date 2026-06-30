Doktorand I Praktisk Filosofi Inom Projektet Demcamp
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2026-06-30
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Om utbildningen
DEMCAMP undersöker hur tillämpad etik kan bidra till att förstå och bemöta de sårbarheter som flyktingar upplever i flyktingläger i det globala Syd. Projektet utvecklar en normativ demokratiteori som kan svara mot de ekonomiska, juridiska och politiska system som växer fram i lägren. Inom projektet ska doktoranden skriva en avhandling om demokratiseringen av humanitära organisationer och deras roll i flyktingläger, särskilt organisationer som UNHCR.
"Demokratisering av flyktingläger" (DEMCAMP) är ett projekt finansierat av Swedish Foundations' Starting Grant, via Riksbankens Jubileumsfond. Projektets forskningsledare är Felix Bender.
DEMCAMP frågar sig vad en tillämpad etik har att säga om de många flyktingar som inte lever i det globala Nord, utan stannar kvar i det globala Syd och, mer specifikt, i flyktingläger. Projektet undersöker hur vi kan förstå och på ett adekvat sätt reagera på de sårbarheter som flyktingar upplever i lägren. Projektet utvecklar 1) en teori som bättre fångar de sårbarheter som flyktingar upplever i flyktingläger och 2) en normativ demokratisk teori som kan bemöta dessa sårbarheter.
DEMCAMP visar att vi i flyktingläger kan se framväxten av ekonomiska, rättsliga och politiska system som vart och ett fungerar enligt sina egna regler och logiker, och som leder till att flyktingar upplever en uppsättning sårbarheter som förblir osynliga om flyktingars sårbarhet definieras externt av humanitära organisationer, såsom UNHCR, och först därefter tillämpas på flyktingläger. För att på ett adekvat sätt reagera på de sårbarheter som flyktingar upplever behöver flyktingläger demokratiseras. För mer information om projektet, vänligen besök https://startinggrant.se/researcher/felix-bender/.
Doktoranden kommer att arbeta med demokratiseringen av humanitära organisationer och samarbeta med projektledaren (PI) kring de roller som humanitära organisationer bör spela i flyktingläger med en demokratisk struktur.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring, såsom undervisning och administrativa uppgifter, kan förekomma.
Behörighet
Behörighet för utbildning på forskarnivå i praktisk filosofi framgår av den allmänna studieplanen, se https://www.ht.lu.se/utbildning/
forskarutbildning/for-antagna-doktorander/dina-doktorandstudier/allmanna-studieplaner/.
Bedömningsgrund
Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.
Utöver de behörighetskrav som stipuleras i den allmänna studieplanen för praktisk filosofi fordras följande kvalifikationer för denna anställning som doktorand:
Krav för anställningen är:
fördjupad kunskap i politisk teori och/eller politisk filosofi, eller närliggande område
förmåga att läsa och skriva akademisk engelska
Meriterande för anställningen är:
kunskap om humanitära organisationer, demokratiteorier eller flyktingskydd, dokumenterad genom forskning eller praktisk erfarenhet av arbete med dessa frågor
erfarenhet av tvärvetenskapligt och kollaborativt arbete.Så ansöker du
Anvisningar för ansökan till doktorandplats finns på: https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/bli-doktorand-vid-ht-fakulteterna/ansokan-och-antagning/.
Till ansökan ska bifogas:
CV/meritförteckning
personligt brev
dokumentation av tidigare studier
dokumentation av språkkunskaper
uppsatser/examensarbeten
eventuella vetenskapliga publikationer
projektplan.
OBS! Alla dokument ska laddas upp i ansökningssystemet i pdf-format.Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt 5 kap. 7 § HF.
Om Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteterna har sju institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.
Om Filosofiska institutionen
Filosofiska institutionen har cirka 80 anställda. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Ämnena är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktningar men det finns också täta samarbeten mellan dem. Se institutionens hemsida för information om aktuell verksamhet.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 192 (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Lund University Kontakt
Forskare
Felix Bender felix.bender@fil.lu +462220000 Jobbnummer
9985320