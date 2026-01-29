Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot bild, musik eller slöjd
Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utvecklar nya vägar för humaniora och skapar relevanta forskningsområden för framtiden.
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen vid Umeå universitet bedriver utbildning i skolämnena bild, musik och slöjd samt forskarutbildning och forskning inom området pedagogiskt arbete. Institutionens huvudsakliga verksamhet sker inom lärarutbildningen. Institutionen utgör en kreativ miljö som möjliggör möten mellan didaktisk, vetenskaplig och konstnärlig verksamhet inom de estetiska ämnena. Här finns drygt 40 anställda varav i nuläget 6 doktorander. Lär mer om vår institution här: https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/
I samarbete med Lärarhögskolan söker Institutionen för estetiska ämnen en doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot bild, musik och slöjd.
Doktorandanställningens inriktning
Pedagogiskt arbete är ett praktiknära forskarutbildningsämne som studerar skolans eller lärarutbildningens undervisningsverksamhet. Vid institutionen bedrivs forskning inom de estetiska skolämnena bild, musik och slöjd, med inriktning mot digitalisering, akademisering, hållbar utveckling, policy, genus m.m. Andra forskningsområden vid institutionen är Kulturskolan och samverkan mellan skolhuvudman och lärarutbildning. Vi välkomnar både ansökningar som knyter an till något av våra områden och/eller ansökningar baserade på helt egna forskningsidéer. Läs mer om vår forskning, forskarutbildning och andra doktorandprojekt här: https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/forskning/
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området erbjuder en sammanhållen miljö för forskarutbildning inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet. Du kommer att kombinera din forskarutbildning vid en institution med att vara en del av en dynamisk, tvärvetenskaplig doktorandgrupp och få tillgång till nationella och internationella forskningsnätverk. Som doktorand i forskarskolan kommer du att bidra till kunskapsutveckling inom området, till gagn för forskare likväl som för lärare och andra pedagogiska professioner. Läs mer om forskarskolan här: https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/forskarskolan-inom-det-utbildningsvetenskapliga-omradet-fu/
Att vara doktorand vid Institutionen för estetiska ämnen
Som doktorand hos oss formulerar du din egen forskningsplan och driver ditt avhandlingsprojekt framåt i samråd med dina handledare som bidrar med kunskap om teori, metod, och vetenskapligt hantverk i bred bemärkelse. Handledning och avstämning sker fortlöpande med såväl handledare som forskarutbildningsansvarig vid institutionen. Doktorander utgör en central del av forskningsmiljön och förväntas vara engagerade genom deltagande i t ex seminarier, forskarnätverk och vetenskapliga konferenser. Du deltar även i den övriga verksamheten vid institutionen, såsom arbetsplatsträffar och personaldagar, samt är en närvarande kollega till institutionens övriga doktorander och medarbetare. Publiceringsdatum2026-01-29Kvalifikationer
Grundläggande behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete i de estetiska ämnena, krävs att den sökande har en lärarexamen med inriktning mot något av ämnena bild, musik eller slöjd, samt minst två års arbetslivserfarenhet i läraryrket. Därtill krävs att den sökande har skrivit en vetenskaplig uppsats/ett examensarbete om minst 15 hp.
Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen: https://www.umu.se/contentassets/0e6dae1cad354d5da61f83d4b6c70efc/pedagogiskt-arbete-2026.pdf
Mer information om bedömningsgrunder, anställningsvillkor samt övrig information se här: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/doktorand-i-pedagogiskt-arbete-med-inriktning-mot-bild-musik-eller-slojd_898077/Så ansöker du
Ansökan ska göras i universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2025-03-10.
En fullständig ansökan ska innehålla:
- Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet.
- Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner.
- För huvudområdet relevant kandidat-, magister- eller masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering.
- Personligt brev där du beskriver dina motiv för att påbörja forskarutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.
- Forskningsplan som inte bör överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg och som ska innehålla beskrivning av projektets:
• syfte och problemområde
• tidigare forskning
• genomförande, dvs. metod, material och teori
• relevans
• tidsplan
Kontaktinformation
Mer information om Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen lämnas av Stina Wikberg, prefekt, telefon 090-786 58 66, stina.wikberg@umu.se
Närmare upplysningar om forskarutbildningen i pedagogiskt arbete lämnas av Per-Åke Rosvall, professor, telefon 090-786 56 00, per-ake.rosvall@umu.se
eller Åsa Jeansson, forskarutbildningsansvarig, telefon 090-786 64 94, asa.jeansson@umu.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
