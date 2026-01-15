Doktorand i pedagogiskt arbete, inriktning naturvetenskapernas didaktik
Nu söker vi en doktorand i pedagogiskt arbete, inriktning naturvetenskapernas didaktik, till projektet "Undersökande arbete i naturkunskap som grund för djupare kunskap och samhällsengagemang".
Projektet är explorativt och prövar hur undervisning i gymnasieskolans naturkunskapsämne kan utformas om den genomsyras av undersökande arbete. Syftet är att fördjupa förståelsen för hur sådan undersökningsbaserad undervisning kan skapa förutsättningar för både djupare kunskaper och elevers aktörskap, i klassrummet såväl som i samhället. Projektet är tänkt att genomföras som en designstudie i nära samverkan mellan doktoranden och en till två verksamma naturkunskapslärare.
Projektet lyfter elevers aktörskap som ett centralt mål för naturvetenskapsundervisningen. Det svarar mot behovet av att stärka undervisningens relevans och bidrag till fördjupat lärande för att "möta, förstå och påverka sin samtid", delaktighet och mening i naturkunskap, särskilt för elever som inte identifierar sig med naturvetenskapliga karriärvägar. Genom att kombinera didaktiska teorier, praktiknära samverkan och utveckling av didaktiska modeller förväntas projektet bidra med konkreta redskap för hur undersökande undervisning kan utformas för att stödja kunskapsutveckling, demokratiskt deltagande och hållbart samhällsengagemang. Läs om projektet här: https://researchportal.hkr.se/sv/projects/undersÃ¶kande-arbete-i-naturkunskap-som-grund-fÃ¶r-djupare-kunskap-/
Vid fakulteten för lärarutbildning bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden. För att ta del av fakultetens forskning se http://www.hkr.se/forskning/.
Doktorandtjänsten knyts till forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA) som arbetar för att öka kunskapen om inkluderande undervisning i och om matematik och naturvetenskap på alla nivåer - från förskola till högskola https://hkr.varbi.com/center/tool/position/890715/edit/tab:2/www.hkr.se/lisma.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Doktorandprojektet är knutet till den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, https://liu.se/forskning/fontd
Det innebär bland annat att du som doktorand läser vissa kurser vid Linköpings universitet, tillsammans med doktorander från andra lärosäten som är anslutna till forskarskolan. Som doktorand deltar du i planering och övergripande aktiviteter för det aktuella doktorandprojektet, men arbetar också självständigt med din egen avhandling och doktorandstudier, som omfattar såväl obligatoriska som valbara kurser. Forskningsmiljöerna vid Högskolan Kristianstad erbjuder en högkvalitativ miljö för forskarutbildning.
Du som erbjuds anställning som doktorand kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad och bli antagen till forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander i fakultetens forskningsmiljöer. Studierna kan kombineras med max. 20 % institutionstjänstgöring, under förutsättning att utrymme finns på lärosätet. För anställning krävs att man är antagen, eller kommer att antas, till utbildning på forskarnivå.
Behörighet och kvalifikationer
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.
Du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§). För att uppfylla kravet på särskild behörighet krävs att du har grundläggande behörighet, lärarutbildning samt minst två års pedagogisk yrkesverksamhet, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 40§).
Utöver den allmänna och särskilda behörigheten kommer en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen att ha stor vikt. Vid Högskolan Kristianstad tillämpas följande bedömningsgrunder: tidigare studieresultat, kvaliteten i tidigare självständiga arbeten, motivation och förväntningar på forskarutbildningen, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, förmåga till självständighet samt språklig och analytisk förmåga. Det krävs att du har en lärarutbildning inriktning mot de naturvetenskapliga ämnena. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning i ämnet naturkunskap.
Du har god datorvana och kan kommunicera väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. I rollen som doktorand är det viktigt att du har god förmåga att kommunicera och interagera med olika grupper. Du samarbetar bra med andra, samtidigt som du kan arbeta självständigt och är stabil. Du tar initiativ, är flexibel, strukturerad och pedagogisk genom att anpassa ditt budskap till mottagaren.Övrig information
Tillträde är 2026-09-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid eller annan tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5. Anställningen avser forskarstudier till doktorsexamen. Som doktorand får du en tidsbegränsad anställning som omfattar fyra års heltidsstudier som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. I de fall institutionstjänstgöring förekommer ska forskarutbildningen förlängas i motsvarande omfattning.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla:
- CV/Meritförteckning
- En beskrivning av dina motiv för att söka en doktorandtjänst inom ramen för forskningsprojektet och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen inom såväl ämnes- som forskningsområde (högst 3 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd)
- Bifoga de arbeten (magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar etc) som du genomfört.
Sista ansökningsdag är 2026-02-22.
Vid frågor kontakta:
Om projektet: Lotta Leden, Biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik: lotta.leden@hkr.se
Om forskarutbildning: Anders Jönsson, Professor i didaktik, studierektor för forskarutbildning i pedagogiskt arbete: Anders.Jonsson@hkr.se
Vid frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.
