Doktorand i pedagogiskt arbete, inriktning fritidshem eller yrkesutbildning
Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet / Högskolejobb / Umeå
2026-06-02
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har ca 100 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom ämnesområdena pedagogiskt arbete och beteendevetenskapliga mätningar.
Doktorandanställningens inriktning
Denna doktorandanställning inriktas mot fritidshem eller yrkesutbildning i skola eller i programutbildningarna grundlärarprogrammet - fritidshem eller yrkeslärarprogrammet. Forskning om fritidshem bedrivs framför allt i TUV:s forskningsmiljö RECEUM och forskning om yrkesutbildning i miljön UPU.
Forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete har en nära koppling till den pedagogiska yrkesverksamheten i förskola, fritidshem, skola och lärarutbildning och hur detta är format av olika ekonomiska, politiska och sociala sammanhang. Här kan du läsa mer om institutionen, institutionens forskarutbildning och forskning: https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/
Kvalifikationer
Behörig att söka är den som har grundläggande behörighet d.v.s. som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap krävs att den sökande har lärarexamen, två års pedagogisk yrkeserfarenhet samt att den sökande har skrivit en vetenskaplig uppsats/ett examensarbete om minst 15 hp. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.
Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, tidigare studieresultat samt kvaliteten på inskickad forskningsplan och hur väl den relaterar till anställningens inriktning.
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
