Doktorand i pedagogik med inriktning specialpedagogik
Luleå Tekniska Universitet / Högskolejobb / Luleå Visa alla högskolejobb i Luleå
2025-12-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Överkalix
eller i hela Sverige
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Doktorand i pedagogik med inriktning specialpedagogik
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
Institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet erbjuder utbildningar med examen på kandidat-, magister- och masternivå och i flera ämnen även utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen. Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik har en omfattande verksamhet med forskning, utveckling och undervisning kopplade till lärarutbildning och specialpedagogiska program liksom till förskola och skola. Vi söker en doktorand i pedagogik med inriktning specialpedagogik för att stärka kompetensen i våra specialpedagogiska program
Ämnesbeskrivning
Pedagogik omfattar lärande, fostran, undervisning, utbildning och andra påverkansprocesser i formella och icke-formella kontexter. Ett särskilt fokus riktas mot relationer, delaktighet, samverkan, kommunikation, lärarprofession, digital teknik samt styrning och ledning. Pedagogik har tre inriktningar: allmän-, special-, och förskolepedagogik. Forskningen inom inriktningarna sker med utgångspunkt i sina specifika målgrupper, och i relation till villkor, innehåll, aktörer och kontexter inom pedagogik.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som doktorand i pedagogik med inr specialpedagogik bedrivs forskarstudier, forskarutbildningskurser och avhandlingsarbete. Samspelet mellan individens förutsättningar och skolans och samhällets villkor och resurser för att möta alla individers olikheter är centralt. Specialpedagogikens tvärvetenskapliga karaktär involverar en rad kunskapsområden som bl. a. pedagogik och lärande, filosofi, psykologi, sociologi, fysisk miljö och hälsovetenskap. Den specialpedagogiska forskning som bedrivs handlar bl. a. om filosofiska samtal i olika specialpedagogiska verksamheter, digital teknik i specialpedagogiska kontexter, delaktighet och inkludering samt elever med särskild begåvning, med särskilt fokus på elever som även har funktionsnedsättning (s.k. twice exceptionality, 2e) i synnerhet elever med diagnosen NPF. Vi söker en doktorand för att stärka den pågående forskningen inom ämnet, särskilt inom det beskrivna området 2e inom särskild begåvning. Som doktorand blir du en del av forskningsmiljön inom avdelningen och förväntas bidra till utveckling av forskningsmiljön inom specialpedagogik. Det innebär bl. a. vetenskapligt arbete med internationella publikationer liksom att delta vid konferenser.Kvalifikationer
För att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogik med inriktning specialpedagogik ska du uppfylla kraven på grundläggande och särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra dig utbildningen. Goda kunskaper i svenska och i engelska, både muntligt och skriftligt, är ytterligare krav.
För anställning som doktorand i pedagogik med inriktning specialpedagogik krävs relevant utbildning inom fältet. Lärarexamen är ett krav. Det krävs även en specialpedagog- eller speciallärarexamen. Särskilt meriterande är erfarenhet av elever med s.k. twice exceptionality (2e) i synnerhet mot NPF. Meriterande är erfarenhet av undervisning och utvecklingsarbete i skolverksamhet inom området specialpedagogik. Meriterande är även erfarenhet av undervisning och handledning vid universitet/högskola inom specialpedagogik. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som exempelvis god samarbetsförmåga liksom förmåga att arbeta självständigt.
Körkort för bil erfordras.
För fullständiga kvalifikationskrav se annons på https://www.ltu.se/om-universitetet/arbeta-hos-oss/lediga-jobb?rmjob=9671
För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet
Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20% av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå.Tillträde så snart som möjligt. Forskarutbildningen är campusförlagd och kan inte läsas på distans. Lönen enligt doktorandtrappa.
För mer info: professor Åsa Gardelli, 0920-49 2370,Asa.gardelli@ltu.se
eller avdelningschef Åsa Bjuhr, 0920-49 1552, asa.bjuhr@ltu.se
Facklig företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev (max 1 sida), CV/meritförteckning, forskningsskiss/forskningsidé över tänkt avhandlingsområde (max 2 sidor), uppsatser/övriga publikationer (bifogas som fulltext i PDF-format), övriga meriter med relevans för anställningen, kopior av verifierade examensbevis samt kontaktuppgifter till två referenspersoner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 30 december 2025
Referensnummer: 6607-2025 Ersättning
Enligt doktorandtrappa Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841) Arbetsplats
Luleå tekniska universitet Jobbnummer
9635360