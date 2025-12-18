Doktorand i Pedagogik med inriktning mot Specialpedagogik
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik har en omfattande verksamhet med forskning, utveckling och undervisning inom grundutbildning, utbildning på avancerad nivå, uppdragsutbildning och fristående kurser kopplade till lärarutbildning och specialpedagogiska program liksom till förskola och skola. Vi söker nu en doktorand i Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik och mot språk-, skriv- och läsutveckling för att stärka kompetensen i vårt forskningsämne och bidra till kunskap och kompetens i skolorna i vår region.
Denna doktorandtjänst ingår i forskarskolan PROFS och är en del av den tredje, omarbetade och vidareutvecklade omgången - PROFS 3 - där Luleå tekniska universitet samarbetar nära med Luleå och Skellefteå kommuner samt Region Norrbotten. I denna unika forskarskola formas forskningsfrågor gemensamt mellan kommuner och universitet, med tydlig utgångspunkt i skolans behov och möjligheter att omsätta ny kunskap direkt i praktiken. Som doktorand blir du en nyckelperson i en stark regional satsning som driver både forskning och skolutveckling framåt och bidrar till att stärka utbildningens kvalitet i hela Norrbotten.
Pedagogik omfattar lärande, fostran, undervisning, utbildning och andra påverkansprocesser i formella och icke-formella kontexter. Ett särskilt fokus riktas mot relationer, delaktighet, samverkan, kommunikation, lärarprofession, digital teknik samt styrning och ledning. Pedagogik har tre inriktningar: allmänpedagogik, specialpedagogik och förskolepedagogik. Forskningen inom inriktningarna sker med utgångspunkt i sina specifika målgrupper, och i relation till villkor, innehåll, aktörer och kontexter inom pedagogik.
I detta doktorandprojekt fokuserar vi på språk-, skriv- och läsutveckling. Samspelet mellan språkliga förmågor och exekutiva funktioner är ett område där samtidiga svårigheter är vanligt förekommande. Det finns ett växande behov av forskning som speglar den komplexitet som präglar språk-, skriv- och lässvårigheter och som tar hänsyn till att läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ofta förekommer tillsammans med andra utvecklingsrelaterade tillstånd, såsom NPF (språkstörning/DLD, autism, adhd) och specifika matematiksvårigheter.
Projektet syftar till att undersöka hur stöd och pedagogiska insatser bäst kan utformas för att möta denna mångfald av behov. En central utgångspunkt är att inte enbart fokusera på svårigheter utan också lyfta fram individers styrkor, för att identifiera strategier som stärker elevernas möjligheter att delta i och utvecklas genom språk-, skriv- och läsundervisningen. Målet är att generera ny kunskap som kan bidra till ökad inkludering och högre kvalitet i skolans stödinsatser.
Denna kunskap är viktig både för specialpedagogiska verksamheter och för utvecklingen av specialpedagog- och speciallärarprogrammen samt övriga lärarutbildningar. Som doktorand kommer du att kunna utforma ditt eget projekt och formulera dina egna forskningsfrågor inom denna övergripande forskningsinriktning.
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser obligatoriska och frivilliga doktorandkurser, totalt minst 60 högskolepoäng. Dessutom kommer du arbeta med undervisning och handledning. Som doktorand förväntas du att bidra till utveckling av forskningsmiljön inom forskningsämnet. Det innebär bl. a. vetenskapligt arbete med internationella publikationer liksom att delta vid nationella och internationella konferenser.Kvalifikationer
Du är kvalificerad att söka denna befattning om du har grundläggande behörighet med avlagd examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Utöver grundläggande behörighet krävs för att antas till forskarutbildning i pedagogik särskild behörighet i form av huvudområde/huvudämne pedagogik, eller näraliggande ämne, motsvarande 90 hp varav 30 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Speciallärar- eller specialpedagogexamen är meriterande.
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, där undervisning och annan institutionstjänstgöring tillkommer med 20 % av heltid, vilket gör tjänsten till 5 år. En del av institutionstjänstgöringen kommer att genomföras tillsammans med skolhuvudman i deras verksamhet eller i utvecklingsarbeten. Tjänstgöringsort: Luleå. Tillträde enligt ök.
För mer info kontakta tf. ämnesföreträdare, biträdande professor Anna Öqvist, 0920-49 3037, anna.oqvist@ltu.se
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.se
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 20 januari 2026
