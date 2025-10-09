Doktorand i pedagogik med inriktning mot miljö- och hållbarhetsutbildning
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i pedagogik med inriktning mot miljö- och hållbarhetsutbildning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
Utbildningsstart är vårterminen 2026.
Pedagogikämnet är en del av Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) som erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.
Vid Örebro universitet är pedagogik är ett av de tolv ämnen som finns vid HumUS. Pedagogik är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som har sitt fokus på bildnings-, kommunikations-, lärande- och socialisationsprocesser. Till de huvudaspekter som kan urskiljas hör dessa processers förutsättningar, utformning, innehåll och konsekvenser. Läroplansteori, didaktik, utbildningspolitik och utbildningshistoria har en stark förankring i forskningsämnet pedagogik vid Örebro universitet.
Inriktningen
Anställningen är knuten till forskningsmiljön ESERGO. I forskningsmiljön ingår 12 forskare och doktorander. ESERGO bedriver didaktisk forskning om miljö- och hållbarhetsutbildning och har ett specifikt intresse för undervisningens politiska och etiska dimensioner. Inom forskningsmiljön pågår flera större forskningsprojekt där empiriska studier av undervisning kombineras med teoriutveckling och skapande av didaktiska modeller för lärare. Vidare har ESERGO:s forskning ett starkt samhällsfokus där politisk teori, etisk teori, samt pedagogisk-filosofisk teori har en framträdande roll i studier av utbildning och undervisning.
Till denna doktorandtjänst söker vi dig som har ett intresse för didaktik och politiska och etiska dimensioner av miljö- och hållbarhetsutbildning. Politiska och etiska dimensioner av miljö- och hållbarhetsutbildning berör exempelvis frågor om demokrati, identitet, konflikt och ansvar. Centrala begrepp i didaktiken är frågor om bildning, undervisningsinnehåll och lärares autonomi. Inriktningen kan exempelvis aktualisera frågor om relationen mellan didaktik och konfliktfyllda miljöfrågor, så som den rådande klimatkrisen. Vi ser gärna sökande som vill bedriva forskning med inriktning mot högstadium/gymnasium eller högre utbildning men vi är öppna för sökande med intresse för andra delar av utbildningssystemet.
Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid, och avslutas med en doktorsexamen. I anställningen kommer det att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av heltid. Tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid kommer att göras.
Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din licentiat- eller doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation.
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 31 300 kr per månad.
Behörighet och urval
Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av professor Johan Öhman, johan.ohman@oru.se
, eller forskningsadministratör Maja Lindgren, maja.lindgren@oru.se
.
Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• CV
• Kopior av original examensbevis och officiellt resultatintyg för kandidatexamen
• Kopior av original examensbevis och officiellt resultatintyg för magister-/masterexamen
• Självständigt arbete (examensarbete)
• Övriga relevanta dokument, intyg och diplom som styrker din ansökan
• Intressebeskrivning - med upplysningar om tema och problemställning, preliminärt syfte och möjliga frågeställningar, forskningsöverblick samt teoretiska och metodologiska reflektioner (2-5 sidor).
Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/
Sista ansökningsdag är 2025-10-31. Välkommen med din ansökan!
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
