Doktorand i Pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik och folkbildning
2026-01-28
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med cirka 80 anställda.
Prioriterade områden för forskning inom institutionen är Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Pedagogik i en digital värld, Didaktik, utbildningshistoria och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället.
Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program, bl.a. inom Lärarprogrammen, Idrottsvetenskapliga programmet, Personalvetarprogrammet, Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, och Polisutbildningen.
Doktorandanställningens inriktning
Doktorandanställningen är i Pedagogik, med inriktning mot idrottspedagogik och idrottens folkbildningsuppdrag. Det innebär att intresse riktas mot den bildning, utbildning och lärande som sker inom ramen för SISU Idrottsutbildarnas organiserade form och institutionella sammanhang, och att frågor ställs om kunskapsbildningens och lärandets villkor i relation till verksamhetsutveckling.
Anställningen kommer vara förlagd till Umeå universitet, pedagogiska institutionen och kopplad till forskning inom området Idrottspedagogik, och forskargruppen CRESPO. Det medför studier som ansluter sig till den forskning gruppen genomför och som berör styrnings- och organiseringsfrågor i idrottens utbildningssystem.
Denna doktorandtjänst utlyses i samarbete med Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som erbjuder en sammanhållen miljö för forskarutbildning inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet. Du kommer att kombinera din forskarutbildning vid en institution med att vara en del av en dynamisk, tvärvetenskaplig doktorandgrupp och få tillgång till nationella och internationella forskningsnätverk. Som doktorand i forskarskolan kommer du att bidra till kunskapsutveckling inom området, till gagn för forskare likväl som för lärare och andra pedagogiska professioner. Lär mer om forskarskolan här. Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet.
Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, eller b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller c) på något sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 39).
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i Pedagogik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom Pedagogik om minst 90 högskolepoäng samt a) har avlagt examen på avancerad nivå i Pedagogik, eller b) har 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom Pedagogik, eller c) annan motsvarande utbildning av relevans, med motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda av den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till:
• förmåga att tillgodogöra sig utbildningen,
• tidigare studieresultat, samt
• kvaliteten på inskickad forskningsplan, i relation till inriktningen på den utlysta doktorandtjänsten
Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:
• analytisk förmåga,
• kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig,
• kritisk förmåga,
• självständighet, samt
• prestationer inom givna tidsramar.
Den sökande behöver ha goda kunskaper i att tala och skriva svenska och engelska.
