Doktorand i pedagogik med inriktning mot AI inom lärarutbildningen
Institutionen har beviljats medel av Vetenskapsrådet för att koordinera forskarskolan GRAITE (GRAduate school for Artificial Intelligence in Teacher Education).
Verksamheten inom GRAITE sker i samverkan mellan nio svenska högskolor och universitet. Sedan tidigare har forskarskolan antagit tre doktorandkullar, inklusive mer än 60 doktorander. Den fjärde antagningen som denna tjänst berör är inom temat artificiell intelligens inom lärarutbildningen.
Vi söker en doktorand med fokus på temat artificiell intelligens inom lärarutbildningen. Inom institutionen genomförs ett större utvecklingsarbete där AI implementeras inom utbildningsverksamheten. I den utlysta tjänsten kommer du att i samarbete med dina handledare - erfarna forskare inom tjänstens tema - bidra till att utforska detta utvecklingsarbete.
Pedagogik är ett akademiskt ämne som undersöker olika former av systematiska påverkansprocesser som exempelvis, fostran, ledarskap, lärande, undervisning och utbildning på individuell nivå, inom grupper och på en samhällelig nivå. Detta studeras inom olika organisationer och kontexter, exempelvis inom det formella utbildningssystemet eller inom arbetslivet och ur ett livslångt lärandeperspektiv. Vid Mittuniversitetet har pedagogikämnet utbildning och forskning kopplat till lärarutbildningen och till det beteendevetenskapliga programmet. Forskningen är organiserad i fyra forskargrupper: Didaktik, Inkludering och Mångfald (DIM), Higher Education and E-Learning (HEEL), Kritisk Utbildningsforskning (KUF), Utbildningsledarskap och Skolutveckling (ULS). Dina arbetsuppgifter
Forskarutbildning i ämnet pedagogik innefattande initialt 100 % forskning. I ett senare skede av utbildningen kan undervisning och administrativt arbete ingå upp till 20%.
Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har grundläggande behörighet varav minst 90 högskolepoäng i pedagogik på grundnivå inkluderande ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng samt minst 30 högskolepoäng i pedagogik på avancerad nivå inkluderande ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dina personliga egenskaper
Vi söker en person som trivs med att hantera intellektuella utmaningar. Vidare har du en god förmåga att samarbeta och kommunicera. Du är intresserad av att skapa professionella relationer och nätverk med andra forskare och omgivande samhälle såväl nationellt som internationellt. Du är även flexibel och bekväm i att hantera krav och motgångar i ditt arbete.
Bedömningsgrunder
Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
• God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
• God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.
• Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
• God förmåga att hantera för anställningen särskilda krav.
Övriga meriter som är relevanta för tjänsten
Övriga meriter som är relevanta för den utlysta tjänsten är ett dokumenterat intresse för pedagogiskt utvecklingsarbete och implementering av digital teknik i pedagogisk verksamhet.
Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447.
Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Om studietakten i forskarutbildningen förändras ändras anställningstiden i motsvarande omfattning.
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.
Tillträde 2026-08-15 eller enligt överenskommelse.
Anställningsort: Sundsvall
Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.
Information
Närmare upplysningar lämnas av koordinator för forskarskolan GRAITE professor Jimmy Jaldemark jimmy.jaldemark@miun.se
eller 010-142 82 88 samt av prefekt Ulrika Danielsson, ulrika.danielsson@ miun.se. Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
- Personligt brev
- CV
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Intressebeskrivning där du redogör för ditt forskningsintresse inom den angivna inriktningen för den utlysta tjänsten, samt dina förväntningar på forskarutbildningen.
- Examensarbete eller magister/masterarbete.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-03-16.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
