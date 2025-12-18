Doktorand i Pedagogik, inom projektet Betyg och bedömning
2025-12-18
Institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet erbjuder utbildningar med examen på kandidat-, magister- och masternivå och i flera ämnen även utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen. Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik vid institutionen har en omfattande verksamhet med forskning, utveckling och undervisning inom grundutbildning, utbildning på avancerad nivå, uppdragsutbildning och fristående kurser kopplade till lärarutbildning och specialpedagogiska program liksom till förskola och skola. Vi söker nu en doktorand i Pedagogik och inom projektet Betyg och bedömning för att stärka kompetensen i vårt forskningsämne och bidra till kunskap och kompetens i skolorna i vår region.
Denna doktorandtjänst ingår i forskarskolan PROFS och är en del av den tredje, omarbetade och vidareutvecklade omgången - PROFS 3 - där Luleå tekniska universitet samarbetar nära med Luleå och Skellefteå kommuner samt Region Norrbotten. I denna unika forskarskola formas forskningsfrågor gemensamt mellan kommuner och universitet, med tydlig utgångspunkt i skolans behov och möjligheter att omsätta ny kunskap direkt i praktiken. Som doktorand blir du en nyckelperson i en stark regional satsning som driver både forskning och skolutveckling framåt och bidrar till att stärka utbildningens kvalitet i hela Norrbotten.
Ämnesbeskrivning
Pedagogik omfattar lärande, fostran, undervisning, utbildning och andra påverkansprocesser i formella och icke-formella kontexter. Ett särskilt fokus riktas mot relationer, delaktighet, samverkan, kommunikation, lärarprofession, digital teknik samt styrning och ledning. Pedagogik har tre inriktningar: allmänpedagogik, specialpedagogik och förskolepedagogik. Forskningen inom inriktningarna sker med utgångspunkt i sina specifika målgrupper, och i relation till villkor, innehåll, aktörer och kontexter inom pedagogik.
Projektbeskrivning
I detta doktorandprojekt står betyg och bedömning i fokus - områden som har stor betydelse för elevers lärande och utveckling och som utgör en central del av lärarens professionella arbete. I en tid då AI förändrar förutsättningarna för undervisning och bedömning, och skapar både nya möjligheter och nya utmaningar, ökar behovet av fördjupad kunskap om hur bedömning kan bidra till att följa, främja och stödja elevers lärande samt stärka likvärdigheten i utbildningen.
Ett centralt fokus är hur arbetet med betygssättning och bedömning kan vila på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Just den beprövade erfarenheten är fortfarande ett relativt outforskat fält, och forskning kan belysa hur lärare tolkar, utvecklar och använder sådan erfarenhet i praktiken. På så vis kan forskningen bidra till att stärka sambanden mellan vetenskap, profession och skolans bedömningspraktiker. Som doktorand kommer du att kunna utforma ditt eget projekt och formulera dina egna forskningsfrågor inom denna forskningsinriktning.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser obligatoriska och frivilliga doktorandkurser, totalt minst 60 högskolepoäng. Dessutom kommer du arbeta med undervisning och handledning. Som doktorand blir du en del av forskningsmiljön inom avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik och du förväntas bidra till utveckling av forskningsmiljön inom forskningsämnet. Det innebär bl. a. vetenskapligt arbete med internationella publikationer liksom att delta vid nationella och internationella konferenser.Kvalifikationer
Du är kvalificerad att söka denna befattning om du har grundläggande behörighet med avlagd examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Utöver kravet på grundläggande behörighet krävs för att antas till forskarutbildning i pedagogik särskild behörighet i form av huvudområde/huvudämne pedagogik, eller näraliggande ämne, motsvarande 90 hp varav 30 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Ämneslärarutbildning mot grundskolans år 7-9 eller gymnasieskolan är meriterande.
För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet
Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, där undervisning och annan institutionstjänstgöring tillkommer med 20 % av heltid, vilket gör tjänsten till 5 år. En del av institutionstjänstgöringen kommer att genomföras tillsammans med skolhuvudman i deras verksamhet eller i utvecklingsarbeten. Tjänstgöringsort: Luleå. Tänkt tillträde: enligt överenskommelse.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta tillförordnad ämnesföreträdare, biträdande professor Anna Öqvist, 0920-49 3037, anna.oqvist@ltu.se
Facklig företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 20 januari 2026
Referensnummer: 7083-2025 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
