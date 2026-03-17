Doktorand i organisk kemi med inriktning till studier i organisk borkemi
Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-03-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Kemikum, med fler än 200 medarbetare, är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet.
Forskningen vid Kemikum sträcker sig över kemins alla områden som analytisk kemi, fysikalisk kemi, materialkemi, oorganisk och strukturkemi samt organisk kemi. Forskningsprojekten är många från teori till experiment, från ren grundforskning till mer tillämpade projekt ofta med fokus på hållbar kemi men även avancerade analysmetoder av kemikalier och material. Kemikum har en mycket väl utbyggd forskningsinfrastruktur med en mängd utrustning med kvalificerat stöd från stabsforskare.
Kemikum är också värd för utbildningen i kemi på kandidatnivå samt för tre mastersprogram; analytisk kemi, hållbar kemi, samt organisk kemi. Forskarutbildning bedrivs inom fem områden; analytisk kemi, fysikalisk kemi, materialkemi, oorganisk kemi samt organisk kemi.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/kemikum
Forskarutbildningsämne
Studier i avancerad organisk borkemi.
Organiska borföreningar är mycket viktiga, som reagenser i organisk syntes, som läkemedel substancer och även i materialvetenskap. Ämnesområdet omfattar grudforskning i syntes och tranformation av organiska borföreningar. Projektet är inriktat till utvecklingen av innovativ och originell metal- och organokatalys i organisk borkemi för syntes av kirala målmolekyler.
Se gruppens hemsida http://www.organ.su.se/ks/
för mer information om gruppen, projekt och länkar till publikationer.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet organisk kemi krävs att den sökande med godkänt resultat fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 30 hp på avancerad nivå inom ett för forskarutbildningsämnet relevant ämnesområde (organisk kemi).
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
- dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
- analytiskt och kreativt tänkande
- egen initiativförmåga
- självständighet
- samarbetsförmåga
- förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
Erfarenhet med syntetisk borkemi är meriterande, men inget krav. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.https://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/utbildning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla. Publiceringsdatum: 2026-03-17
Ytterligare information lämnas av handledare, professor Kálmán J. Szabó, mailto:kalman.j.szabo@su.se
.
För allmän information om Kemikum, vänligen kontakta prefekt, professor Niklas Hedin, mailto:niklas.hedin@su.se
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0876-26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Kemikum Jobbnummer
9802565