Doktorand i oorganisk kemi, avancerade termoelektriska material i tunnfilm
Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström / Kemistjobb / Uppsala Visa alla kemistjobb i Uppsala
2025-12-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström i Uppsala
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.
Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://www.uu.se/medarbetare/institution/kemi-angstrom.
Arbetsuppgifter
Doktorand i forskningsprogrammet för oorganisk kemi. Forskningen fokuserar på utveckling av nästa generations termoelektriska material genom avancerad nanoteknik. Projektet syftar till att avsevärt förbättra den termoelektriska prestandan genom att koppla bort de viktigaste termoelektriska egenskaperna med hjälp av en designstrategi med "nanopartiklar i legering" inom ett oorganiskt tunnfilmsystem. Det centrala målet för forskningen är att skräddarsy gränssnittsstrukturen och de elektroniska interaktionerna mellan magnetiska nanopartiklar och en degenererad halvledarmatris. Den föreslagna syntesvägen, som helt baseras på fysisk ångdeposition, en process som i hög grad avviker från jämvikt, är unik och möjliggör utveckling av helt nya nanokompositer, såsom de som föreställs i detta projekt. Forskningen utgör en grogrund för vetenskaplig innovation inom det aktuella projektet, men har även potential att påverka andra relaterade områden.
Forskningen omfattar studier från materialsyntes, tunnfilmsdeposition, avancerad strukturell och magnetisk karakterisering till termoelektriska och elektroniska transportmätningar. Projektet innehåller också en teoretisk komponent, inklusive teoretiska förutsägelser om materialstabilitet och egenskaper, som genomförs i samarbete med fysikavdelningen vid Linköpings universitet. Beroende på doktorandens intressen kan deltagande i detta teoretiska arbete variera från samarbete till direkt engagemang i modellering och simuleringar.
Arbetsuppgifterna kan även omfatta exempelvis undervisning, handledning vid examensarbeten, samarbete med andra universitetspartners, administration relaterad till ovanstående arbetsuppgifter.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har:
- avlagt examen på avancerad nivå inom materialkemi, materialvetenskap, materialfysik eller motsvarande
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (varav 15 högskolepoäng utgör självständigt arbete), med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
Den sökande ska vidare ha:
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Bakgrund inom kemi, fysik, materialvetenskap eller ett relaterat område är meriterande. Erfarenhet av vakuumsystem, tunnfilmstillväxt, nanomaterial, fasta tillståndets fysik eller termoelektrisk karakterisering är också meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-06-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler/
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Arnaud le Febvrier, arnaud.lefebvrier@kemi.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 30 januari 2026, UFV-PA 2025/3805.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Fast lönestege Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/3805". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström Jobbnummer
9635982