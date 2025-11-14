Doktorand i omvårdnad med inriktning mot hälsofrämjande insatser.
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen för hälsa, lärande och teknik bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Institutionen ger utbildning till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, ett flertal utbildningar till specialistsjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog samt kandidatexamen i hälsovägledning och psykologi. Inom institutionen bedrivs forskning och forskarutbildning inom ämnena arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad och psykologi. Vi söker nu en doktorand i omvårdnad.
Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling och processer relaterade till dessa områden.
Projektet baseras på ett hälsofrämjande synsätt där hälsa inte enbart ses som frånvaro av sjukdom, utan som ett tillstånd som kan stärkas genom skyddande och hälsobringande faktorer. Utgångspunkten är ett omvårdnadsperspektiv där människors resurser, livssituation och relation till sin omgivning står i centrum. En särskild inriktning är att studera naturens betydelse som en resurs i hälsofrämjande arbete. Genom ålders- och situationsanpassade insatser undersöks hur individers förmåga att ta kontroll över sin egen hälsa kan stärkas. Projektet utgår från en holistisk syn på människan och omfattar både preventiva åtgärder för att förhindra sjukdom och insatser som syftar till att lindra effekterna av befintlig sjukdom.
Projektet utgår samtidigt från ett livsspannsperspektiv där olika åldersgruppers specifika behov och förutsättningar beaktas. Målet är att främja hälsa genom hela livet - från barndom och ungdom till vuxen ålder och ålderdom. Vi söker därför en doktorand i omvårdnad med intresse för forskning om hälsofrämjande insatser, samspelet mellan människa och miljö samt hälsans utveckling genom olika livsfaser.
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser obligatoriska och frivilliga doktorandkurser, totalt minst 60 högskolepoäng. Inom projektet kan du dessutom få möjlighet att samarbeta med kollegor både vid andra svenska lärosäten och internationellt.
Du är kvalificerad att söka denna befattning om du har grundläggande behörighet med avlagd examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Utöver kravet på grundläggande behörighet krävs för att antas till forskarutbildning i omvårdnad lägst magisterexamen i ämnet omvårdnad. Examina i andra närliggande ämnen kan prövas som särskild behörighet. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga samt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska, eller med annan relevant inriktning med fokus på vård och hälsa ur ett individ-, organisations- och samhällsperspektiv. Erfarenhet av undervisning, handledning och examination av sjuksköterske- och specialistsjuksköterskestudenter är meriterande.
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå. Tänkt tillträde: enligt överenskommelse.
professor Åsa Engström, 0920-49 38 75, Asa.Engstrom@ltu.se
Päivi Juuso, 0920-49 38 97, paivi.juuso@ltu.se
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Bifoga även din magisteruppsats och andra forsknings-och utvecklingsarbeten av relevans för tjänsten. Genomfört arbetsprov ska även bifogas, se länk ovan. Utifrån litteratur kommer vetenskapligt skrivande och analytisk förmåga att bedömas. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 4 januari 2026
Referensnummer: 4362-2025
Lön enligt doktorandtrappa.
Sista dag att ansöka är 4 januari 2026
