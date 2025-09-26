Doktorand i Naturresurser/hållbar utveckling, klimatanpassning i skogsbruk
Doktorand i Naturresurser och hållbar utveckling - klimatanpassning i det svenska skogsbruket
Vill du arbeta med sociala och politiska aspekter av klimatanpassning i Sverige, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mest mångsidiga institution av sitt slag med en unik bredd och ca 300 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. För mer information: https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/.
Institutet för forskning om målkonflikter i hållbar samhällsomställning (UUniCORN) är ett nytt initiativ vid Uppsala universitet som syftar till att främja tvärvetenskaplig forskning om dagens och framtidens samhällsutmaningar. Institutet är placerat direkt under rektor och erbjuder en unik miljö för gränsöverskridande forskning.
Institutionen för geovetenskapers forskningsprogram "Naturresurser och hållbar utveckling" syftar till att bygga kunskap om hur skydd och nyttjande av naturresurser på ett hållbart sätt, i skärningspunkten mellan naturliga och sociala system, där vetenskap och politik samverkar. Anställningen som doktorand är placerad inom programmet Naturresurser och hållbar utveckling i Uppsala, i samarbete med UUniCORN. Fokus ligger på klimatanpassning i svenska skogar genom assisterad migration - - människostödd förflyttning av arter till regioner där klimatet förväntas bli lämpligt.
Doktorandtjänsten ingår i ett Formas-finansierat forskningsprojekt ANAFOR: "I behov av en hjälpande hand? - Vägar runt hinder för klimatanpassning av den svenska skogen". ANAFOR:s mål är att visa var och under vilka förhållanden en målinriktad användning av assisterad migration av åtta sydliga trädslag och andra växter är bäst lämpad för att övervinna klimatförändringarnas hot mot naturliga skogssystem och produktionsskogssystem.
Arbetsuppgifter
Doktoranden ska utvärdera befintliga hinder - i policy och praktik - för genomförandet av assisterad migration i Sverige samt identifiera befintliga och potentiella styrmedel som kan bidra till att övervinna dessa hinder. Arbetet kommer bland annat att omfatta policyanalys för att identifiera hinder och möjligheter, utvärdering av olika aktörers vilja att genomföra assisterad migration samt en Delphi-enkät bland internationella experter om assisterad migration. Arbetet innefattar samarbete med andra forskare inom ramen för projektet ANAFOR, och att vara en aktiv del av UUniCORNs nätverk och aktiviteter. Doktoranden förväntas också hjälpa till att organisera och samordna aktiviteter där intressenter deltar, till exempel workshops, samt aktivt bidra till kommunikation och andra informationsaktiviteter.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har
- - avlagt examen på avancerad nivå inom skogsbruk/skogsvård, miljövetenskap eller hållbar utveckling, inklusive en komponent av statsvetenskap eller liknande, eller
- - fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- - på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Erfarenhet av minst ett av följande områden är ett krav: policyanalys, arbete i tvärvetenskapliga samarbetsprojekt (t.ex. samarbete med naturvetare), facilitering av processer för intressenters deltagande eller engagemang av olika intressenter. Goda språkkunskaper i både svenska och engelska krävs för den här anställningen.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskaper eller erfarenheter av att leda workshops samt enkäter, intervjuer och intervjumetoder är meriterande. God förståelse för den svenska skogsbrukssektorn är önskvärd.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med en kort motivering till varför du söker den här anställningen och en beskrivning av relevanta färdigheter/kvalifikationer och forskningsintressen, samt en kort beskrivning av planerat doktorandarbete (idéer till studier som ska inkluderas). Ansökan ska också innehålla ett CV, kopior av obligatoriska tentor, din masteruppsats, eventuell ytterligare dokumentation som behövs för att visa att alla krav är uppfyllda, samt kontaktuppgifter till två referenspersoner. Vi vill också gärna veta tidigast möjliga datum för tillträde.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 februari 2026, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Malgorzata Blicharska, +46 76 822 66 16, mailto:malgorzata.blicharska@geo.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 7 november 2025, UFV-PA 2025/2919.
