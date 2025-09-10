Doktorand i naturgeografi med inriktning mot glaciologisk fjärranalys
Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 100 anställda och ca 1 000 studenter per läsår.
Vi undervisar och forskar i naturgeografi, ett brett vetenskapsområde om jordens fysiska och biologiska fenomen, deras egenskaper, processer, mönster och samspel med människan. Vi studerar fenomen kopplade till fysikaliska, kemiska, biologiska, geologiska, miljö- och samhälleliga processer och förändringar i världens landområden och deras vatten-, is- och geologiska formationer, klimatsystem och ekosystem, i relation till varandra och till mänskliga samhällen. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå. Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-naturgeografi/.
Projektbeskrivning
Doktorandprojektet syftar till att förstå hur avrinningsområdet K-A i Dronning Maud Land, Antarktis, förändras som svar på av havs- och atmosfärsuppvärmning. För att uppnå detta kommer projektet att generera analyser av ytavsmältning, ythöjd- och isrörelseförändringar på mellanårliga till dekadiska tidsskalor. Doktoranden kommer att använda multimodala satellitdata för att utveckla produkterna för dessa analyser. På grund av datamängden förväntas automatisering med hjälp av programmering och maskininlärning.
Projektet är en del av tema https://www.su.se/english/research/research-projects/iq2300-east-antarctic-sea-level-rise-contribution-in-2300,
stött utav Polarforskningssekretariatet och som leds av Stockholms universitet. iQ2300 är ett internationellt, tvärvetenskapligt program som syftar till att minska osäkerheterna i progoserna gällande havsnivåhöjning fram till år 2300. Projektet kommer att använda data som samlats in från fältexpeditioner och fjärranalys på Dronning Maud Lands kustnära områden för att ta itu med viktiga kunskapsluckor som begränsar vår förmåga att modellera Antarktis inlandsis svar på framtida klimat. Projektet är baserat vid Stockholms universitet men inkluderar ett nära samarbete med https://www.dlr.de/en/eoc/about-us/german-remote-sensing-data-center/land-surface-dynamics/polar-and-mountain-regionsr.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet beskrivs i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, inom geovetenskaplig, bio-geovetenskaplig, geografisk eller annan relevant natur - eller teknikvetenskaplig inriktning. I denna utbildning bör ingå självständigt arbete om sammanlagt minst 30 högskolepoäng varav 15 högskolepoäng på avancerad nivå.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
- kandidaternas dokumenterade kunskaper i avancerad satellitfjärranalys med hjälp av programmering
- analytiskt och kreativt tänkande
- egen initiativförmåga och självständighet
- samarbetsförmåga
- förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelskahttps://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/utbildning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Publiceringsdatum2025-09-10Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av docent Ian Brown, tfn 08-16 3984, mailto:ian.brown@natgeo.su.se
.Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3134-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Institutionen för naturgeografi Jobbnummer
9501993