Doktorand i nationalekonomi, inriktning mot finans och investeringsanalys
Institutionen för ekonomi
Forskarutbildningsämne: Nationalekonomi
Beskrivning av doktorandprojektet
Doktoranden kommer vara involverad i ekonomisk forskning om finans och investeringsanalys, med fokus på riskpreferenser och metodologiska aspekter relaterade till användningen av realoptioner och simuleringsmetoder i hållbarhetsinvesteringar och förvaltning av naturresurser. Den anställda kommer att kunna dra nytta av pågående arbete inom andra projekt på svensk nivå och EU-nivå inom forskningsgruppen.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra till institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid, och din utbildningstid förlängs i så fall.
Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen 1993:100, 7 kap. § 35).
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i ämnet nationalekonomi har den som fullgjort kurskrav motsvarande minst 90 högskolepoäng i ekonomiska ämnen. Dessa måste inkludera ett självständigt arbete och minst 30 högskolepoäng måste vara på avancerad nivå.
Dessutom krävs att du har kunskaper i Engelska som motsvarar godkänt betyg i Engelska B/6 från svenskt gymnasium.Bakgrund
Den framgångsrika kandidaten förväntas utföra handledd forskning som leder till en doktorsexamen samt läsa doktorandkurser (90 hp) i enlighet med programmets regler.
Vi söker de med en eller flera av följande kvalifikationer:
• MSc i nationalekonomi relevant för SLU:s forskningsområden,
• Relevant bakgrund och intresse för några av följande områden: förnybar energi/jordbruksekonomi/driftsplanering/ekonomistyrning/hållbarhetsredovisning/hållbarhet inom agrifood-sektorn,
• Utbildning och erfarenhet av kvantitativa forskningsmetoder,
• Intresse för och kunskap om lantbruksföretag och livsmedelssektorn i Sverige och Europeiska unionen.
En dokumenterad kunskap om och förtrogenhet med realoptionsanalys och simuleringsmetoder för ekonomisk analys är en stark merit. Vi söker högt motiverade sökande med samarbetsförmåga och som också kan arbeta självständigt för att driva doktorandprojektet framåt. Goda färdigheter i svenska för datainsamling och analys samt mycket goda färdigheter i engelska för framställning av forskningsresultat krävs. Personliga egenskaper kommer att spela en betydande roll i rekryteringsprocessen.Om företaget
Institutionen för ekonomi bedriver forskning och undervisning i företagsekonomi och nationalekonomi med fokus på livsmedelskedjan, naturresurser, miljöfrågor och hållbarhet. Denna tjänst är placerad i forskningsgruppen för beslutsfattande och management. Gruppen bedriver forskning relevant för samhälle och företag inom den gröna sektorn, med expertis inom experimentell analys och valanalys, beteendemässigt beslutsfattande, hållbarhetsredovisning, finans och riskanalys. Forskningen rör främst lantbrukare, försörjningskedjor och konsumenter. Den framgångsrika kandidaten kommer även vara en del av en stark doktorandmiljö inom institutionen och den bredare forskarskolan.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/.
Försörjningsform och lön:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)
Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.
Placering:
Uppsala
Omfattning:
100%Tillträde
Maj 2026 eller enligt överenskommelse
Ansökan och urval:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-04-02.
Ansökan ska innehålla följande bilagor (i pdf-format):
• Ett personligt brev där du beskriver bakgrunden till ditt intresse för den sökta anställningen samt ditt forskningsintresse och färdigheter relaterade till platsen.
• En meritförteckning (CV)
• Kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier vid universitet eller högskola
• Ett exemplar av examensarbete på avancerad nivå vars omfattning motsvarar minst 15 högskolepoäng eller annat relevant självständigt arbete av motsvarande svårighetsgrad och omfattning.
• Dokument som styrker kunskaper i Engelska B/6 eller motsvarande. Observera att detta inte behövs för de som har godkänt svenskt gymnasiebetyg eller har en Masterexamen från svenskt lärosäte.
• Kontaktuppgifter till två referenser, till exempel lärare, handledare eller tidigare chef.
• Inför beslut om antagning till utbildning på forskarnivå ska sökande med utländskt medborgarskap uppvisa en vidimerad kopia av sitt pass. Vidimerad kopia medtas till intervjutillfället och visas upp i samband med intervjun.
• Urval bland behöriga sökande sker baserat på de bilagor som nämns här ovanför, och ska göras med hänsyn till förmåga att slutföra utbildningen inom utsatt tid.
Urval bland behöriga sökande sker baserat på de bilagor som nämns här ovanför, och ska göras med hänsyn till förmåga att slutföra utbildningen inom utsatt tid.
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Universitetslektor
Jens Rommel fornamn.efternamn@slu.se Jobbnummer
9806662