Doktorand i miljöanalys med inriktning miljökemi
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, mikrobiell ekologi samt miljökemi och ekotoxikologi. Institutionen har ungefär 150 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.
Mer information om institutionen: www.slu.se/vatten-miljo
Doktorand i miljöanalytisk kemi med fokus på biochar-baserade reningsmetoder för att avlägsna mikroföreningar från avloppsvatten och maskininlärningsmodellering.
Forskarutbildningsämne: Miljöanalys inriktning miljökemi
Innehållsbeskrivning:
Vi söker en doktorand som ska arbeta med utveckling av biokolbaserade behandlingstekniker för avlägsnande av läkemedel och andra organiska mikroföreningar (OMP) från avloppsvatten. Forskningen kommer att fokusera på: att förutsäga förekomst och beteende hos OMP i vattenmiljöer med hjälp av maskininlärningsmetoder; att utvärdera biokolets kapacitet för avlägsnande av OMP från renat vatten under realistiska flödesförhållanden; samt att tillämpa maskininlärning och avancerad modellering för att förutsäga genombrott av läkemedel i biokolfilter. Doktorandens arbetsuppgifter omfattar även karakterisering av biokol, miljöprovtagning och kemisk analys av OMP (med LC-MS/MS), utveckling och tillämpning av maskininlärningsmodeller, databehandling och statistisk utvärdering, samt publicering av vetenskapliga artiklar. Du kommer att samarbeta nära med processtekniker och andra forskare i ett internationellt, tvärvetenskapligt team av seniora forskare och doktorander.Publiceringsdatum2025-10-21Kvalifikationer
Sökande ska ha en masterexamen i miljökemi, analytisk kemi, kemiteknik, miljöteknik, miljövetenskap eller ett likvärdigt område. Inriktning mot analys av organiska mikroföreningar i vatten och erfarenhet av vätskekromatografi kopplad till masspektrometri (LC-MS) är mycket meriterande. Färdigheter i databehandling och visualisering med hjälp av statistisk programmering och grafik, t.ex. R eller MATLAB, är också meriterande. Tidigare erfarenhet av kemiskt-analytiskt laboratoriearbete är önskvärt. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk förmåga och problemlösningsförmåga, samt förmågan att arbeta självständigt. Mycket goda kunskaper i engelska (tal och skrift) krävs.
Placering:
Uppsala
Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2025-11-04.
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska.
Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
