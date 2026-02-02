Doktorand i miljöanalys med fokus på skötsel av torvmarker
Doktorand i Miljöanalys med fokus på skötsel av torvmarker
Vill du arbeta med vatten- och koldioxidhantering i dränerade skogstorvmarker, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 300 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. Läs mer här: https://www.uu.se/institution/geovetenskaper
Doktorandtjänsten ingår i EU-projektet ForPeat - FORest PEATtland ecosystem assessment and targeted management for enhanced carbon sequestration, biodiversity and water quality. ForPeat samlar partners från 15 länder för att utveckla praktiska, vetenskapligt baserade lösningar som balanserar klimatåtgärder, bevarande av biologisk mångfald och bioekonomiska behov. Genom "Open Labs" stärker projektet övervakning och datainsamling, testar innovativa metoder för vatten- och skogsförvaltning och stöder policyrelevant kunskap som förbättrar torvmarkers motståndskraft och multifunktionalitet.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som doktorand planerar och genomför du fältarbete i experimentella skogstorvmarker nära Uppsala. Kärnuppgifterna omfattar:
- Utforma och genomföra fältkampanjer, inklusive logistik och provtagningsplaner.
- Samla in och analysera data om grundvattennivåns dynamik, artmångfald, vattenkvalitet och växthusgasflöden.
- Hantera, dokumentera och kvalitetskontrollera datamängder; bidra till reproducerbara arbetsflöden.
- Delta i nationella och internationella projektmöten, workshops och konsortieaktiviteter inom ForPeat.
- Utveckla vetenskapliga publikationer och presentera resultat på konferenser.
- Slutföra doktorandkurser och uppfylla kraven för en doktorsexamen vid Uppsala universitet.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har:
- avlagt examen på avancerad nivå inom miljövetenskap, geovetenskap, ekologi, hydrologi, vattenförvaltning eller ett relaterad område, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdig/kvalificerande för uppdraget
Tjänsten kräver en kandidat som är motiverad av forskning och kan arbeta självständigt och proaktivt.
Du ska dessutom ha:
- erfarenhet av fältarbete (helst i torvmarker, våtmarker eller skogsekosystem)
- giltigt körkort för bil
- goda datorkunskaper och erfarenhet av datahantering och analys
- utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är särskilt fördelaktigt att ha erfarenhet av ett eller flera av följande områden:
- kemiska analyser som är relevanta för vattenkvalitet
- intresse för torvmarksekologi, hydrologi, biogeokemi och skogsförvaltning
- grundvattennivå eller hydrologisk modellering i torvmarkssystem
- mätningar av växthusgaser
- grundläggande GIS och kartläggning
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, inklusive pålitlighet i fält, konstruktivt lagarbete och ett starkt engagemang för högkvalitativ forskning.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler/.
Ansökan ska innehålla
- en meritförteckning (CV)
- två referenser (namn och fullständiga kontaktuppgifter), Referensbrev undanbedes.
- kopior av samtliga betygshandlingar
- masteruppsatsen (alternativt kandidatuppsatsen)
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Thomas Grabs, mailto:thomas.grabs@geo.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 23 februari 2026, UFV-PA 2026/287.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
