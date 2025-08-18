Doktorand i mikrobiell resursbegränsning och ämnescykler i jordar
Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 150000 Nat / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-08-18
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 150000 Nat i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Denna doktorandutbildning är ett samarbete med Universitetet i Amsterdam (UvA).
Jordmikro organismer spelar en grundläggande roll i globala biogeokemiska cykler, där de formar livet på jorden och påverkar klimatförändringar. Genom nedbrytning av organiskt material reglerar de balansen mellan kol som lagras i jord och kol som släpps ut i atmosfären som CO2. Dessutom driver de näringscykler, vilket bestämmer tillgängligheten av viktiga element för växter och grödor samt bidrar till miljöutmaningar relaterade till näringsläckage.
Trots jordmikro organismers avgörande roll i ämnescykler är det fortfarande dåligt förstått i vilken utsträckning dessa processer begränsas av samtidig brist på flera näringsämnen (ko-begränsning). Detta projekt kommer att integrera laboratorieexperiment, fältstudier och modellbaserade metoder för att undersöka mikrobiella näringsbegränsningar i olika ekosystem och klimat. Genom att förbättra vår förståelse av dessa processer kommer forskningen att bidra till utvecklingen av mer hållbara markförvaltningsstrategier som ökar kolförrådet i jord, optimerar näringstillgången och minskar negativa miljöeffekter.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att undersöka sambegränsningen av nedbrytning av organiskt material genom kol, kväve och fosfor, med målet att förbättra vår förståelse av hur multipla näringsbegränsningar påverkar mikrobiella processer och ämnescykler i ekosystem. De huvudsakliga arbetsuppgifterna inkluderar:
- Utveckla en enkel och kostnadseffektiv metod för att bedöma och kvantifiera resursko-begränsning i olika biom, miljöförhållanden och klimat.
- Undersöka mekanismerna bakom ko-begränsning genom att integrera mikrobiella och organiska materialanalyser i laboratorieexperiment.
- Skala upp resultaten för att förstå hur ko-begränsning påverkar ämnescykler på ekosystemnivå.
- Förbättra den mekanistiska representationen av mikrobiell ko-begränsning i modeller.
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.
Doktorandprojektet kommer också att inkludera forskningsvistelser vid Amsterdams universitet.
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
- avlagt examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
- eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Övriga krav:
- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet av analytiska metoder, såsom mikrobiologiska fysiologiska och biokemiska analyser eller karakterisering av organiskt material.
- Teknisk bakgrund inom dataanalys.
- Erfarenhet av grundläggande matematiska principer och deras tillämpning i modellering.
- Bekantskap med programmeringsspråk som Matlab eller Python.
Med tanke på projektets tvärvetenskapliga karaktär kan ett starkt intresse för att lära sig och tillämpa dessa tekniker kompensera för begränsad tidigare erfarenhet.
Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:
- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildnings ämnet.
- Starka analytiska färdigheter.
- Intresse för ämnet och entusiasm för att lära sig.
- Förmåga att arbeta självständigt samt att formulera och lösa forskningsproblem.
- Skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.Anställningsvillkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 7 §.
Den utlysta anställningen är under 2025 placerad vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) inom Naturvetenskapliga fakulteten, för att från och med 1 januari 2026 överföras till den nybildade Miljö- och geovetenskapliga institutionen inom samma fakultet.
Genom att samla tidigare verksamheter från Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap och Geologiska institutionen kommer den nya institutionen att stärka kopplingen mellan olika forskningsfält, utveckla nya utbildningsprogram och främja samarbetet med samhället.
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:
- Ett personligt brev (max 2 sidor) där du beskriver ditt intresse för tjänsten och hur forskningsprojektet överensstämmer med din akademiska bakgrund och dina intressen, samt några tankar/idéer om hur man kan fortsätta.
- Ett CV.
- Examensbevis eller motsvarande.
Ansökan kan även innehålla andra dokument som du vill åberopa (betygsutdrag, kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen att ansöka!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2354". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 150000 Nat Kontakt
Jonas Ardö jonas.ardo@nateko.lu.se +46462224031 Jobbnummer
9461880