Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
2026-03-15
Institutionen för mediestudier (IMS) är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med drygt 80 anställda och cirka 850 helårsstudenter.
Mer information om oss finns på: Institutionen för mediestudier.
IMS utlyser två doktorandanställningar i medie- och kommunikationsvetenskap med start augusti 2026. Sista ansökningsdag är 15 april.
Forskarutbildningsämne
Medie- och kommunikationsvetenskap fokuserar på tidens mest brännande frågor i skärningspunkten mellan kommunikation, teknologi, politik och kultur. Här utforskas den medierade kommunikationens innehåll och förutsättningar, dess olika roller i samhälls- och vardagslivet, dess betydelse lokalt, nationellt och globalt, ur historiska, samtida och framtida perspektiv. Ämnestraditionen vid IMS utgör sammantaget en fruktbar smältdegel för empiriskt, teoretiskt och metodologiskt framstående forskning rörande den medierade kommunikationens betydelse för människan som kultur- och samhällsvarelse. Vår forskningsprofil präglas särskilt av fokus på maktordningar, (o)rättvis representation, samt kommunikationsteknologiernas möjligheter och fallgropar.
Medie- och kommunikationsforskningen vid IMS bedrivs inom fyra huvudsakliga områden:
Globala mediestudier.
Mediepraktiker och tekniska mediestudier.
Politik, medier och kommunikation.
Populärkultur och celebritetsforskning.
För ytterligare information, se: www.su.se/forskning/forskningskatalog/forskningsamnen/2/medie--och-kommunikationsvetenskap.
Vi ser gärna att du som söker relaterar ditt föreslagna projekt till ett eller flera av områdena ovan och klargör hur det bidrar till dessa och/eller att du klargör hur ditt projekt på annat sätt bidrar till det medie- och kommunikationsvetenskapliga ämnets övergripande forskningsinriktning vid institutionen.
Som doktorand vid Humanistiska fakulteten har du möjlighet att delta i kurser vid en fakultetsgemensam forskarskola, med teman präglade av mångvetenskapliga och interdisciplinära samarbeten (se www.su.se/enheter/humanistiska-fakultetens-forskarskola).
Forskargruppen inom journalistik, medier och kommunikation är även ansluten till det nationella forskningsnätverket TRAIN med inriktning på doktorandkurser och -konferenser inom ämnena journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För att erhålla särskild behörighet för tillträde till utbildningen på forskarnivå i medie-och kommunikationsvetenskap krävs att den sökande med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp i medie- och kommunikationsvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 hp.
För särskild behörighet krävs även att den sökande behärskar svenska, danska, norska eller engelska. Språkfärdigheterna måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på något av dessa språk.
Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.
Eventuell motsvarandebedömning av behörigheten görs av en för ändamålet utsedd antagningskommitté, och beslut fattas av institutionsstyrelsen.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
Tidigare utbildning i allmänhet. Bedömning sker med hänsyn till såväl djup som bredd i tidigare utbildning.
Tidigare vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid bedömningen beaktas också tidsaspekten; dvs i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga alstren, en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling. Den vetenskapliga produktionen bedöms med avseende på kritisk förmåga, analytisk förmåga, självständighet och kreativitet.
Forskningsplan. I samband med ansökan ska sökanden kort redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen ska innehålla problemformulering/ar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Planen bedöms med avseende på relevans, originalitet, genomförbarhet inom given tidsram (dvs. under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid).
Tillgänglig handledarkompetens.
Samarbetsförmåga. Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t ex referenser, intyg eller intervjuer.
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Ytterligare information lämnas av prefekt Jessika van der Sluijs, jessika.van-der-sluijs@juridicum.su.se
, studierektor för forskarutbildningen Joel Frykholm, joel.frykholm@ims.su.se
, och ämnesföreträdare för medie- och kommunikationsvetenskap Anna Roosvall, anna.roosvall@ims.su.se
. Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
