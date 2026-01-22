Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för kommunikation är en tvärvetenskaplig, internationell och dynamisk miljö för utbildning och forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap, strategisk kommunikation samt journalistik, bland annat med fokus på digitala kommunikationsteknologier.
Institutionen är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten som rankas högt internationellt (plats 46 enligt Times Higher Education). Vi kombinerar teoretisk kunskap med praktiska färdigheter för att förbereda studenter för både yrkeskarriärer och vidare akademiska studier.
Institutionen har nära samarbete med medie- och kommunikationsbranschen, civilsamhället och myndigheter. Våra forskare studerar kommunikations- och mediemiljöer på alla nivåer och analyserar kommunikationspraktiker i organisationer, politik, samhälle och kultur. Forskning och undervisning bedrivs i Lund, Malmö och Helsingborg. Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl egen forskning som forskarutbildningskurser. Utöver forskarutbildning kan också medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20 %) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till 4 år (högst 5 år efter förlängning vid 20 % institutionstjänstgöring). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).
Som doktorand blir du en del av en kreativ och internationell forskningsmiljö med seminarier, workshops och konferenser, samt möjlighet att delta i banbrytande tvärvetenskapliga projekt.
Mer information om forskarutbildningen finns på institutionens webbplats (https://www.iko.lu.se/forskning/forskarutbildning).
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 poäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Doktoranden skall förutom den allmänna behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper (till exempel inom strategisk kommunikation) inom eller utanför landet.
Doktoranden skall också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.
Den sökande skall ha sådana kunskaper i engelska att denne kan tillgodogöra sig forskningslitteratur, kurser på forskarnivå samt delta aktivt i seminarieverksamhet.
Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Stor vikt läggs vid den sökandes masteruppsats (eller motsvarande examensarbete) samt den presenterade avhandlingsidén. I bedömningen kommer dessutom hänsyn tas till förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, samt förmåga att bidra till ett gott samarbete och en god forskningsmiljö på institutionen.
Ansökan ska innehålla
1) CV med vidimerade kopior av examensbevis, akademiska betyg och andra relevanta intyg.
2) En kopia av masteruppsatsen samt, i förekommande fall, den sökandes övriga vetenskapliga publikationer (exempelvis artiklar i vetenskapliga tidskrifter).
3) Ett personligt brev som beskriver den sökandes bakgrund, intresse för ämnet samt avsikt med forskarutbildningen.
4) En avhandlingsskiss där den sökande presenterar en idé för avhandlingen (maximalt fem sidor). Om AI har använts för att ansökan, vänlig specificera på vilket sätt.
5) Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
Tidsplan för rekryteringen
Sista ansökningsdag är den 31 mars. Intervjuer genomförs online och beslut om tillsättning meddelas i juni. Anställningen påbörjas den 30 augusti 2026. Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning i fyra år enligt HF 5 kap. 7 §.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och ser jämställdhet och mångfald som en styrka.
Välkommen med din ansökan!
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Institutionen för kommunikation erbjuder en internationell, interdisciplinär och dynamisk miljö för utbildning och forskning inom journalistik, strategisk kommunikation samt medie- och kommunikationsvetenskap. Våra utbildningar kombinerar teoretiska insikter med praktiska färdigheter för att rusta studenter för arbetslivet och vidare studier. Vi arbetar nära mediebranschen, civilsamhället, företag och offentlig sektor för att ge studenter och forskare möjlighet att bidra till och dra nytta av verksamhet utanför akademin. Våra forskare studerar kommunikations- och medielandskapets utveckling på lokal, nationell och global nivå. De utforskar och analyserar kritiskt hur kommunikation och digitala medieteknologier påverkar organisationer, politik, samhälle och kultur.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
