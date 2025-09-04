Doktorand i medicinsk vetenskap vid BKV
2025-09-04
Vi söker nu en doktorand inom Medicinsk Vetenskap.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Ditt arbete kommer innebära att undersöka hur Wnt-signalering, en cell-till-cell-kommunikationsväg som är bevarad i hela djurriket, fungerar som huvudregulator för en dells öde. Även om mekanismerna för den kanoniska Wnt-vägen har studerats ingående, är det ännu inte klarlagt hur det nukleära proteinet -catenin kan ge upphov till den stora variationen av transkriptionssvar beroende på kontext, utvecklingsstadium eller organism.
Du kommer att undersöka hur aktiveringen av Wnt-signalering har utvecklats för att samordna genomfunktion som reglerar cellöde hos olika organismer i livets utvecklingsträd, från protister (Dictyostelium discoideum) till människor.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid.Kvalifikationer
Du har avlagt examen på masternivå i molekylärbiologi med inriktning mot genetik, eller har fullgjort kurser omfattande minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.
Alternativt har du på annat sätt tillägnat dig motsvarande kunskaper.
Sökanden ska ha erfarenhet av följande tekniker:
• CUT&RUN
• qRT-PCR
• DNA-kloningstekniker
• Kodonoptimering från Dictyostelium till humana sekvenser och vice versa
• Odling av Dictyostelium discoideum
• Genterapi och utveckling av CRISPR-konstrukter
• Bioinformatik och dataanalys
Meriterande är erfarenhet av:
• Mikroskopibaserad bildanalys
• Immunhistokemi
• Arbete med klonala cellinjer
• Arbete med andra modellorganismer såsom Drosophila melanogaster eller Danio rerio
Du är en nyfiken person, fascinerad av biologiska systems komplexitet och deras förmåga att självorganisera sig, samt hur dessa system uppstår genom evolutionära processer. Du är också intresserad av undervisning och handledning av yngre studenter och att arbeta i samarbete inom en internationellt inriktad forskargrupp.
Din ansökan ska innehålla ett motivationsbrev där du beskriver hur dina kvalifikationer gör dig väl lämpad för forskargruppen.
Därtill ska en kort (2-sidig) vetenskaplig projektplan bifogas, där du föreslår hur mekanismen för signaltransduktion och det evolutionära ursprunget av Wnt-signalering kan undersökas med hjälp av modellorganismer och/eller organoid-system.
Din arbetsplats
Du kommer att tillhöra Avdelningen för molekylär medicin och virologi (MMV) som är en del av Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV).
BKV är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten. Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin.
Läs mer här: Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Om anställningen
I samband med att du antas till forskarutbildningen handläggs din anställning som doktorand. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast 250930. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
