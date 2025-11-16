Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning professionell utveckling
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
Umeå universitet, Medicinska fakulteten
Institutionen för klinisk vetenskap utlyser en doktorandtjänst i medicinsk vetenskap inom forskningsområdet professionell utveckling.
Anställningstiden är fyra år och avser heltid med start våren 2026.
Du som antas till utbildning på forskarnivå ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (Utbildning på forskarnivå)
Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Forskningsprojektet handlar om impostor-fenomenet och dess koppling till psykisk (o)hälsa bland läkarstudenter. Syftet är att kartlägga förekomst och erfarenheter av impostorkänslor, samt undersöka samband med psykisk ohälsa, resiliens och självmedkänsla. Projektet inkluderar även utveckling och utvärdering av interventioner och undervisningsinsatser som syftar till att minska impostor-känslor och stärka studenternas välbefinnande.
Arbetet innefattar planering, datainsamling och analys av både kvantitativa och kvalitativa studier, samt medverkan i publicering av forskningsresultat. Doktoranden förväntas också delta i forskarutbildningskurser, seminarier och undervisningsrelaterade aktiviteter.
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt såväl som forskarutbildningskurser, journal clubs, seminarier etc.
Antagningskrav
För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt nedan samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).
Särskild behörighet
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses.
Särskilt meriterande är:
- Läkarexamen
- Erfarenhet av kvalitativt forskningsarbete
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Ansökan
Ansökan ska vara skriven på svenska och innehålla:
Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad till forskarutbildningsplatsen. Ett CV. Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg. Kopior på examensarbete och eventuella publikationer. Kontaktinformation till minst två referenspersoner.
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2025-12-07.
Löneplacering
Lön i enlighet med fastställd lönestege för doktorandbefattningar.
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
