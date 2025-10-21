Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi
Umeå universitet, Medicinska fakulteten / Kemiingenjörsjobb / Umeå Visa alla kemiingenjörsjobb i Umeå
2025-10-21
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Medicinska fakulteten i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Luleå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi med ett intresse inom molekylär parasitologi till Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.
Positionen är tidsbegränsad till fyra år med start 1 februari 2026 eller enligt överenskommelse.
Bakgrund och beskrivning av arbetsuppgifter
Vi utvecklar genetiska screeningverktyg för att studera genfunktion i malariaparasiter. Doktoranden kommer att använda skalbara och innovativa analysmetoder för att karakterisera rollen av parasitgener under replikation och interaktioner med värden. Hen kommer att klona CRISPR/Cas9-genvektorer, samt hantera och transfektera malariaparasiter. Arbetsuppgifterna innefattar även fenotyp-analyser med FACS, cellsortering och mikroskopi, samt att dokumentera och presentera resultaten. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. Projektet och forskningsmiljön kommer ge den hängivna studenten möjligheten att utbilda sig till en förstklassig forskare. Publiceringsdatum2025-10-21Kvalifikationer
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs minst 30 hp inom huvudområdet kemi varav minst 7,5 hp biokemi, 45 hp inom huvudområdena biologi eller molekylärbiologi varav minst 7,5 hp i genetik och 22,5 hp i mikrobiologi, fysiologi, samt cell- och molekylärbiologi. Därutöver krävs 45 hp på avancerad nivå inom ämnesområde cell- och molekylärbiologiska, inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp.
Du bör ha dokumenterad erfarenhet av standard biokemiska analysmetoder, avancerade molekylära kloningsmetoder, CRISPR/Cas9 samt erfarenhet av odling och transfektion av eukaryota parasiter. Erfarenhet av ljusmikroskopi eller flödescytometri (FACS) är önskvärda. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med laboratoriedjur (gnagare) med godkänd kurs i försöksdjursvetenskap anses mycket meriterande. Du ska vara mycket motiverad, visa god kommunikationsförmåga med gruppledare och kollegor, samt ha förmåga att samverka effektivt och arbeta produktivt i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Du ska vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.
Bedömningsgrunder
Bedömning av förmågan och potentialen att tillgodogöra sig utbildningen baseras främst på:
1. Kunskaper och färdigheter som är relevanta för doktorandstudier inom forskningsområdet.
2. Förmåga att formulera och lösa vetenskapliga frågor.
3. Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
4. Övriga erfarenheter som är relevanta för forskarutbildningen, exempelvis yrkeserfarenhet.
God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter.
Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på meriter och bedömd potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå. Efter urvalsprocessen påbörjas processen för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning fattas av fakultetens studierektor.
Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden. Tillträde 01-02-2026 eller enligt överenskommelse. Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.
Ansökan
Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast 2025-10-12. Din ansökan ska innehålla följande dokument, skrivna på engelska eller svenska:
Ett CV, samt en publikationslista.
Kopior av examensbevis
Ett personligt brev samt din motivation för att söka doktorandtjänsten.
Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Ellen Bushell (ellen.bushell@umu.se
).
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2.2.1-1218-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Medicinska fakulteten Kontakt
Ellen Bushell ellen.bushell@umu.se Jobbnummer
9567595