Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot logopedi
Umeå universitet, Medicinska fakulteten / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2025-11-16
Umeå universitet, Medicinska fakulteten
Institutionen för klinisk vetenskap utlyser en doktorandtjänst i medicinsk vetenskap inom forskningsområdet logopedi.
Anställningstiden är fyra år och avser heltid med start 2026-01-08 eller enligt överenskommelse.
Du som antas till utbildning på forskarnivå ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (Utbildning på forskarnivå)
Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Projektet har som mål att studera effekten av en ny behandlingsmetod för kvarstående sväljsvårigheter (dysfagi) i den subakuta fasen av stroke. Forskargruppen arbetar även med att validera bedömningsskalor för instrumentella undersökningsmetoder, utvecklar normdata för dessa skalor och studerar hur normal sväljning förändras genom olika livsskeden och åldrar. Sambandet mellan sväljningsfunktion och kompletterande kliniska undersökningar, såsom läpp- och tuggkraft, kommer också att undersökas.
Det övergripande målet för forskargruppens arbete är att bidra till en bättre förståelse och diagnostik av sväljningsrelaterade problem samt att förbättra vården för personer med sväljsvårigheter efter stroke, vilket i sin tur syftar till att öka livskvaliteten för dessa individer. Vi hoppas också att en förbättrad vård kan minska komplikationerna och sänka vårdkostnaderna. Projektet är interdisciplinärt och genomförs i samarbete mellan flera nationella sjukhus och centra, och består huvudsakligen av kvantitativa delstudier.
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt såväl som forskarutbildningskurser, journal clubs, seminarier etc. Inom ramen för forskningsprojektet kommer doktoranden att genomföra bedömningar och uppföljningar av forskningsdeltagare, hantera data, analysera, och skriva forskningsrapporter. Därtill tillkommer resor till de övriga deltagande centra för materialinsamling under forskningsprojektets gång.
Antagningskrav
För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt nedan samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).
Särskild behörighet
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning. Den sökande ska vara legitimerad logoped och ha grundläggande allmän orientering inom den kliniska ämnesinriktningen samt nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses.
Övriga kvalifikationer
Särskilt meriterande är publikation inom ämnesområdet dysfagi, erfarenhet av datainsamling med REDCap, och erfarenhet av journalsystemen Take Care, System Cross och Cosmic. Dessutom är erfarenhet av flexibel endoskopisk undersökning av sväljningen hos personer med stroke och/eller andra tillstånd som kan ge sväljningssymtom också meriterande. Arbete med materialinsamling och -bearbetning inom liknande forskningsprojekt är också starkt meriterande. För att kunna göra ett bra arbete är du initiativtagande, flexibel, ordningsam och har god samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2025-11-16Så ansöker du
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla:
- Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad till forskarutbildningsplatsen.
- Ett CV.
- Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg.
- Kopior på examensarbete och eventuella publikationer.
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner.
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2025-12-07
Löneplacering
Lön i enlighet med fastställd lönestege för doktorandbefattningar.
För ytterligare information, kontakta: patricia.hagglund@umu.se
.
