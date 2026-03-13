Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot arbets- och miljömedicin
Umeå universitet, Medicinska fakulteten
2026-03-13
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
Doktorandanställningens inriktning
Vid institutionen för Epidemiologi och global hälsa söker vi nu en doktorand till projektet Byggbranschens kvinnor - fysisk kapacitet, hälsa, arbetsmiljö och inkludering.
Byggbranschen genomgår en stor omvandling där målet är att minst var fjärde nyanställd ska vara kvinna 2030. Kvinnor är fortfarande en minoritet, särskilt i hantverksyrken, och möter både fysiska och sociala utmaningar, som tunga lyft och maskulina normer. Forskning saknas om hur detta påverkar kvinnor i och på väg in i branschen. Syftet med projektet är att undersöka både könsskillnader och genusrelaterade perspektiv på yrkesprogrammen och i byggbranschen genom att svara på frågor som: Varför börjar och slutar kvinnor i yrket? Hur ser fysisk förmåga och hälsa ut bland unga under utbildning? Hur upplever kvinnliga elever och yrkesverksamma den fysiska och psykosociala arbetsmiljön? Hur arbetar utbildningarna och branschen med rekrytering, arbetsmiljö och jämställdhet? Vilka hinder och möjligheter ser chefer med kvinnors insteg i branschen?
Vi söker dig som är engagerad, kreativ, självständig och har hög motivation för forskarstudier. Ett intresse för arbetsmiljö och hälsa är en nödvändighet. Vi ser gärna att du har övriga erfarenheter som är relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar arbete inom projektet såväl som forskarutbildningskurser, journal clubs, seminarier etc.
Som doktorand kommer du att bl. a. att rekrytera studiedeltagare, genomföra datainsamling, samt bearbeta och analysera kvalitativa och kvantitativa data, skriva vetenskapliga artiklar och en sammanläggningsavhandling. Du kommer att vara verksam i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö där det finns expertis inom arbets- och miljömedicin, ergonomi och genusvetenskap. HÄR kan du läsa mer om forskargruppen VECTOR som du kommer att vara delaktig i.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha både grundläggande behörighet, och särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).
Särskild behörighet
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga skriftliga och muntliga språkkunskaper i svenska och engelska. Delar av anställningsintervjun kommer därför att vara på engelska.
Övriga kvalifikationer
Meriterande är tidigare erfarenhet från arbete inom t. ex. företagshälsovård, fysioterapi eller arbetsfysiologi, samt arbete inom forskningsprojekt.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla:
Personligt brev som beskriver din egen bakgrund, sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen i relation till det aktuella forskningsprojektet, max 1500 ord.
CV/ meritförteckning.
Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg.
Kopior på magister-/masteruppsats och eventuella övriga publikationer.
Kontaktinformation till minst två referenspersoner.
Övriga meriter med relevans för anställningen
Ansökan ska vara skriven på svenska.
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2026-03-13.
Övriga upplysningar
Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 hp), med start 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Du som antas till utbildning på forskarnivå ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet finns HÄR på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå.
Lön erbjuds i enlighet med fastställd lönestege doktorander. Facklig information kan erhållas från ST, Saco eller SEKO.
Stationeringsorten är Umeå, men resor ingår i tjänsten.
Närmare upplysningar lämnas av Charlotte Lewis, 090-785 69 94, charlotte.lewis@umu.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
