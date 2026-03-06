Doktorand i medicinsk vetenskap inom området hälsoekonomi (psykisk hälsa)
2026-03-06
Vill du arbeta med hälsoekonomisk forskning inom psykisk hälsa, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga och förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand vid Uppsala universitet.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är en institution inom Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen finns idag ca 170 medarbetare och ytterligare 150 forskare är kopplade till institutionen. Verksamheten består av 11 forskargrupper och utbildning bedrivs på alla nivåer. Här kan du läsa mer om oss: https://www.pubcare.uu.se/
Uppsala Health Economics (UHE) är en specialiserad enhet av hälsoekonomer vid institutionen. Gruppen har omfattande erfarenhet av att tillämpa hälsoekonomiska metoder på olika typer av hälsofrågor, inklusive randomiserade studier och modellbaserade ekonomiska utvärderingar samt analyser av registerdata för att utvärdera effekter av hälso- och sjukvårdsinsatser. Forskningen omfattar flera områden såsom psykisk hälsa, barnhälsa, folkhälsa, precisionsmedicin och innovation inom hälso- och sjukvården. Gruppen samarbetar nära med kliniker, beslutsfattare och internationella forskningspartners och genomför även uppdragsforskning för vårdgivare, regioner, kommuner och stiftelser.
Vi söker nu en doktorand i hälsoekonomi med fokus på psykisk hälsa och förebyggande insatser inom hälso- och sjukvården.
Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att arbeta i ett forskningsprojekt som syftar till att analysera den ekonomiska bördan av psykisk ohälsa och värdet av förebyggande insatser i en svensk kontext.
Projektet omfattar flera forskningsaktiviteter, bland annat:
- uppskattning av den samhällsekonomiska bördan av psykisk ohälsa genom analyser av populationsbaserade svenska registerdata
- analyser av samband mellan psykisk hälsa och arbetsförmåga
- genomförande av hälsoekonomiska utvärderingar och kostnadseffektivitetsanalyser av förebyggande interventioner.
Arbetet innefattar analys av registerdata, statistiska analyser, ekonomisk modellering samt synteser av vetenskaplig litteratur. Forskningen bedrivs i samarbete med forskare vid Uppsala universitet och andra nationella och internationella lärosäten, samt i dialog med kliniker, beslutsfattare och andra relevanta aktörer.
Doktoranden förväntas även delta i institutionens forskningsmiljö och i forskarutbildningens kurser och seminarier.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har
- avlagt examen på avancerad nivå inom hälsoekonomi eller folkhälsovetenskap, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Därutöver krävs:
- dokumenterad erfarenhet av forskning eller deltagande i forskningsprojekt
- mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska
Den ideala kandidaten har god analytisk förmåga och erfarenhet av kvantitativ dataanalys, goda färdigheter i vetenskapligt skrivande samt förmåga att snabbt tillägna sig nya forskningsmetoder. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, initiativförmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att arbeta med svenska data på individnivå eller andra kvantitativa datakällor
- erfarenhet av hälsoekonomiska utvärderingar eller beslutsanalytisk modellering
- kunskap i statistikprogram såsom STATA, R eller motsvarande
- erfarenhet av systematiska litteraturöversikter
- grundläggande kunskaper i svenska
- utbildningsbakgrund inom medicinsk vetenskap, vårdvetenskap, farmaci eller andra hälso- och sjukvårdsrelaterade områden
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler/
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 april eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Filipa Sampaio, filipa.sampaio@uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 27 april 2026, UFV-PA 2026/696.
