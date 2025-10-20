Doktorand I Medicinsk Vetenskap: Facialispares (face-Projektet)
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2025-10-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala
, Solna
eller i hela Sverige
Vill du bidra till framtidens precisionsmedicin genom att utforska varför vissa patienter med facialispares får långvariga besvär? Vill du arbeta i en engagerad, tvärvetenskaplig forskningsmiljö med nära koppling mellan klinik och lab? Välkommen att söka anställning som doktorand vid Uppsala universitet.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på https://www.uu.se/institution/medicinska-vetenskaper/
Anställningen är placerad vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, inom sektionen för klinisk neurofysiologi. Forskningsgruppen leds av professor Anna Rostedt Punga och bedriver translationell forskning om neuromuskulära och neuroimmunologiska sjukdomar, med särskilt fokus på myasthenia gravis och facialispares.
FACE-projektet (Facialpares: en bred forskningssatsning för framtidens precisionsmedicin) är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inom en nybildad Clinical Academic Group (CAG), som kombinerar klinisk neurofysiologi, virologi, immunologi, plastikkirurgi och medicin för att förstå mekanismerna bakom facialispares och utveckla nya diagnostiska och prognostiska biomarkörer. Projektet sker i nära samarbete med Akademiska sjukhuset (akutmedicin, öronnäsahals, plastikkirurgi) och institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid UU.
Som doktorand blir du en del av en dynamisk miljö med starka kliniska kopplingar, tillgång till modern infrastruktur och ett aktivt nationellt och internationellt nätverk. Vi värdesätter samarbete, utveckling och hållbart medarbetarskap.
Arbetsuppgifter
Doktorandprojektet omfattar både kliniskt och experimentellt arbete med fokus på patienter med facialisnervpares. Du kommer att:
- delta i patientrekrytering, klinisk undersökning och provtagning,
- arbeta med laboratorieanalyser (t.ex. DNA, RNA- och mikroRNA isolering, kvalitetskontrol och analyser med qPCR och NGS)
- medverka i databearbetning, NGS och statistisk analys,
- sammanställa och presentera forskningsresultat nationellt och internationellt,
- genomföra forskarutbildningskurser.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har
- avlagt examen på avancerad nivå inom medicin, biomedicin eller motsvarande område, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.
Vi söker dig med klinisk bakgrund, t.ex. legitimerad läkare, sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker, med starkt intresse för forskning och utveckling.
Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt grundläggande datavana. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, noggrannhet och självständighet.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande med erfarenhet av:
- patientnära forskning eller kliniska studier,
- laboratoriearbete inom molekylärbiologi, virologi eller immunologi,
- neurofysiologisk metodik eller neurologiska sjukdomar,
- bioinformatik.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap. § 7. Omfattningen är 50-60 % av heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Sökande med klinisk anställning inom Region Uppsala kommer att kunna genomföra sin forskarutbildning inom ramen för sin nuvarande tjänst. För sökande utan klinisk anställning inom regionen erbjuds en doktorandanställning vid Uppsala universitet, enligt gällande avtal för doktorander.
Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Anna Rostedt Punga,
e-post: mailto:anna.punga@neuro.uu.se
; telefon: 018-4714941
Välkommen med din ansökan senast 14 november 2025, UFV-PA 2025/3161.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/3161". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper Jobbnummer
9565214