Doktorand i medicinsk vetenskap
Linköpings universitet / Biomedicinjobb / Linköping
2026-02-27
Forskargruppen driven av Antonio Lentini söker en doktorand i medicinsk vetenskap med fokus på att utveckla verktyg för att förstå tumörevolution.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Cancer förändras konstant där subkloner ofta förvärvar nya mutationer som driver tumörtillväxt och resistens mot behandling. I det här projektet kommer du att använda storskaliga single-cell tekniker för att identifiera klonala och mutationala mönster som kan förklara tumörevolutionen. Genom att integrera data från primära patientprover och experimentella modeller kommer du att arbeta för att förutsäga evolutionära banor och identifiera nya behandlingsmöjligheter. Detta för att förbättra behandlingssvar och långsiktiga patientresultat i cancer. Du kommer att ha möjlighet att lära och utveckla nya arbetsflöden inom beräkningsbiologi och avancerad single-cell genomik och bidra till framsteg inom precisionsmedicin inom onkologi.
Vi söker en mycket motiverad person med passion för att driva forskningsutvecklingen framåt. Den ideala kandidaten har en gedigen bakgrund inom dataanalys, utmärkt problemlösningsförmåga och trivs i en kollaborativ och tvärvetenskaplig miljö.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. En vanlig arbetsdag kan innebära att skriva och köra kod för att behandla sekvenseringsdata på en datorserver, tillämpa statistiska modeller och algoritmer för att konstruera evolutionära träd och utföra nedströms dataanalys, inklusive statistik och visualisering, samt att skriva vetenskapliga texter som summerar resultaten. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.Kvalifikationer
Du har avlagt examen på masternivå i bioinformatik, beräkningsbiologi, biostatistik, tillämpad matematik/fysik eller slutfört kurser med minst 240 hp, varav minst 60 måste vara på avancerad nivå inom naturvetenskap, life science eller ingenjörsteknik. Alternativt har du motsvarande kunskaper.
Du ska vara skicklig på både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska och ha god samarbetsförmåga.
Dokumenterad erfarenhet av Unix command-line interface (CLI) och Bash kodning samt färdigheter i ett annat programmeringsspråk som Python eller R för analys och visualisering av single-cell RNA-sekvensering och single-cell DNA-sekvensering är ett krav. Kunskaper inom statistik, AI/ML, matematisk modellering och/eller fylogenetik är mycket meriterande.
Personliga egenskaper, såsom kreativitet, nyfikenhet, noggrannhet och ett strukturerat tillvägagångssätt för problemlösning är väsentliga.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på avdelningen för cell- och neurobiologi (CNB) vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV). Institutionen bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom medicinsk vetenskap.
Du kommer också vara del av SciLifeLab & Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS), ett 12-års initiativ riktat för att rekrytera och utbilda nästa generation av datadrivna life scientists och skapa globalt ledande förmågor i beräknings- och datavetenskap inom life science i Sverige. Genom detta program kommer du att delta i den nationella DDLS-forskarskolan och gå med i en dynamisk gemenskap av doktorander och postdocs från både akademi och industri. Du kommer också att ha tillgång till omfattande utbildning och resurser inom beräkningsvetenskap, inklusive high-performance computing (HPC) clusters.
Om anställningen
I samband med att du antas till forskarutbildningen handläggs din anställning som doktorand. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 mars 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
