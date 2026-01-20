Doktorand i medicinsk teknik inom deep learning för medicinska bilder
2026-01-20
Vi söker nu en Doktorand inom medicinsk teknik med fokus på deep learning för medicinska bilderPubliceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Tjänsten handlar om att utveckla metoder för så kallad federerad inlärning, där AI-modeller tränas utan att ha all data på ett ställe. Detta gör det möjligt att använda större dataset för träning, utan att skicka känsliga data mellan sjukhus. Målet är att utveckla federerade metoder som kan hantera heterogena och inkonsistenta data. Detta omfattar harmonisering av data från olika sjukhus (utan att ha all data på ett ställe), utveckling av nya sätt att kombinera AI-modeller från olika sjukhus (istället för att bara räkna ut medel-modellen), samt att propagera osäkerhet i en federation. Metoderna kan användas till många olika applikationer, men fokus kommer att vara på medicinska bilder. Du kommer att bli en expert på federerad inlärning för medicinska bilder, och också lära dig hur AI kan användas inom sjukvården.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt bidra till det samarbete inom vilket projektet kommer genomföras (läs mer under "Din arbetsplats" nedan).Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom medicinsk teknik, elektroteknik, maskininlärning, statistik, datavetenskap, eller ett relaterat område som bedöms vara relevant för projektets forskningsinriktning, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ovan nämnda områden eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå inom Medicinteknisk vetenskap har den som fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ett område relevant för forskarutbildningsämnet. Den sökande ska också kunna uppvisa dokumenterade kunskaper i engelska.
Du har kunskap och expertis inom datorseende och/eller medicinsk bildbehandling, deep learning och matematik. Du har kunskap inom programmering, speciellt Python och Matlab.
Du är självgående, noggrann och arbetar effektivt. Eftersom denna anställning inkluderar samarbete med forskare på Lunds universitet är det viktigt att kommunicera väl med alla forskare.
Din arbetsplats
Linköpings universitet är en av de ledande AI-institutionerna i Sverige. Vi har starka kopplingar till framstående nationella forskningsinitiativ, som DDLS, WASP och ELLIIT och du kommer att ha tillgång till toppmodern datorinfrastruktur för maskininlärning, t.ex. genom BerzeLiUs men även via kraftfulla lokala datorer.
Du kommer att arbeta på avdelningen för medicinsk teknik IMT, som forskar inom många projekt som kombinerar medicin och teknik. Tjänsten är inom en forskargrupp som utvecklar metoder för medicinska bilder. Forskargruppen samarbetar med flera läkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, genom CMIV. Forskargruppen samarbetar även med andra avdelningar på LiU; främst avdelningen för datorseende vid institutionen för elektroteknik (fokus på deep learning för datorseende), och avdelningen för statistik och maskininlärning vid institutionen för datavetenskap (fokus på teorin bakom maskininlärning)
Projektet kommer att utföras i samarbete mellan LiU (huvudhandledare Anders Eklund) och Lunds universitet (bihandledare Mikael Nilsson) genom ett samarbetsprojekt finansierat av ELLIIT. Projektet kommer även att anställa en doktorand vid Lunds universitet, som ska fokusera på hybrida arkitekturer för deep learning-baserad bildbehandling och metoder för multimodala data. Vi kommer att sträva efter ett nära samarbete mellan grupperna, inklusive regelbundna möten och forskningsvistelser. Som doktorand i projektet förväntas du aktivt delta i och bidra till detta samarbete.
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen i Medicinteknisk vetenskap. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege med en ingångslön på 36,400SEK/mån. Läs mer om Forskarutbildningen vid Linköpings Universitet
Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast 2026-02-19. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
Biträdande professor
Anders Eklund anders.eklund@liu.se +46 13 28 67 14 Jobbnummer
9695621