Doktorand I Materialvetenskap Inom Eu:s Doktorandnätverk Fados
2025-09-01
Forskargruppen Organic Nanoelectronics, ledd av Prof. Simone Fabiano vid Laboratoriet för Organisk Elektronik, Linköpings universitet, söker nu en motiverad doktorand till det europeiska doktorandnätverket FADOS (Marie Skodowska-Curie Doctoral Network). Den antagna kandidaten kommer att ingå i en doktorandkohort med totalt 17 doktorander placerade vid 16 forskargrupper i Europa och Storbritannien.
FADOS (Fundamentals and Applications of Doped Organic Semiconductors) är ett konsortium bestående av åtta universitet, fyra forskningsinstitut och fyra företag från EU-länder, Storbritannien och Schweiz. Projektets syfte är att möjliggöra målinriktad modifiering av organiska halvledares egenskaper genom elektronisk dopning, för att styra och förändra deras elektriska egenskaper. Målet är att utveckla en djupare grundläggande förståelse samt innovativa tillverkningsprocesser för att lösa viktiga utmaningar inom organiska elektronikkomponenter, och möjliggöra nya hållbara funktioner.
De 17 doktoranderna som rekryteras inom projektet kommer att få utbildning i forskningsfronten inom organisk elektronik, med tillgång till både akademiska och industriella miljöer genom ett balanserat secondment-program. Nätverket erbjuder dessutom ett omfattande utbildningsprogram som kompletterar vetenskapliga färdigheter med personliga och entreprenöriella färdigheter, inklusive kommunikation, karriärutveckling, immaterialrätt och start-up-finansiering.
Doktorandgruppen kommer att byggas upp genom deltagande i sju gemensamma nätverksträffar samt praktik och samarbeten med forskargrupper i andra europeiska länder.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att undersöka nya strategier för att styra organiska halvledares elektroniska egenskaper genom ljusdriven kemisk dopning. Arbetet kombinerar materialdesign med avancerade karakteriseringsmetoder för att möjliggöra nya funktioner i organiska elektronikkomponenter. Projektet syftar till att utvidga funktionaliteten hos organiska komponenter genom integration av ljuskänsliga och multimodala system.
Arbetsuppgifterna omfattar:
• Utforska nya dopningsstrategier för att styra organiska halvledares egenskaper
• Utföra optiska och elektriska mätningar för att studera laddningstransport och dopningseffekter
• Implementera framtagna material och processer i funktionella elektronikkomponenter
Projektet innefattar tre planerade secondments:
• University of Bern (Schweiz) - avancerade in-operando spektroskopiska tekniker
• Molecular Gate (Spanien) - avbildningsmetoder för dopningsprofiler
• Forschungszentrum Jülich (Tyskland) - biokompatibilitetsstudier
Arbetet sker i nära samarbete med övriga medlemmar i FADOS-nätverket.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid.Kvalifikationer
• Kunskaper om halvledarmaterial och/eller organisk elektronik
• God kommunikationsförmåga och mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt
• Villighet och förmåga att resa inom Schengenområdet, Storbritannien och internationellt för praktik och konferenser
• Självmotivation och starkt intresse för grundläggande forskning
• Förmåga att arbeta i team
Meriterande:
• Erfarenhet av bearbetning och karakterisering av organiska halvledare
• Kunskap eller erfarenhet av dopning av organiska halvledare
• Kunskap om fotokemi och/eller fotokatalys
Behörighetskrav för FADOS-programmet:
• Vid tidpunkten för rekrytering ska sökanden vara i början av sin forskarkarriär (inom de första fyra åren) och får inte ha avlagt doktorsexamen.
• Ska kunna visa att de förstår engelska och uttrycker sig obehindrat i tal och skrift.
Din arbetsplats
Forskargruppen Organic Nanoelectronics, ledd av Prof. Simone Fabiano, fokuserar på grundläggande studier av kemisk och elektrokemisk dopning i organiska halvledare och har bidragit till utvecklingen av flera innovativa dopningsmetoder. Gruppen utvecklar även multifunktionella material och komponenter som utnyttjar kopplingen mellan joner och elektroner för framtidens elektronik. Läs mer om forskningsverksamheten här: https://liu.se/en/research/laboratory-of-organic-electronics/organic-nanoelectronics.
Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE) är ett världsledande forskningscentrum inom organisk och hybrid elektronik, med starkt tvärvetenskapligt samarbete och omfattande nationell och europeisk finansiering. Läs mer: https://liu.se/en/research/laboratory-of-organic-electronics/research.
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid, där du anställs för ett år i taget. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag.
Tillträde 1 februari 2026 eller enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Lönen följer lokalt överenskomna doktorandtrappor. En konkurrenskraftig ingångslön på 33,900 SEK (ca 3,000 EUR) erbjuds enligt MSCA:s regler, inklusive levnadsbidrag, mobilitetsbidrag och eventuellt familjebidrag. Läs mer om förmåner för anställda här.
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 30 september 2025. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
