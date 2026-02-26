Doktorand i materialkemi med fokus på katodmaterial för natriumjonbatterier
2026-02-26
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.
Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://www.uu.se/institution/kemi-angstrom.
Arbetsuppgifter
Ansökningar välkomnas från mycket motiverade doktorandkandidater till ett projekt inom materialkemi med fokus på jordartsrika katodmaterial för natriumjonbatterier. Anställningen är placerad inom forskningsprogrammet Strukturkemi vid Institutionen för kemi - Ångström.
Doktorandprojektet fokuserar på katodmaterial för natriumjonbatterier, med särskilt fokus på det järnbaserade polyanjoniska katodmaterialet Na4Fe3(PO4)2(P2O7) (NFPP). Natriumjonbatterier väcker ett allt större intresse som ett resurseffektivt alternativ för stationär energilagring, men en bredare implementering begränsas fortfarande av katodrelaterade utmaningar såsom faspuritet, defektkemi, ledningsförmåga och långsiktig stabilitet.
Projektet är grundvetenskapligt inriktat och syftar till att etablera en mekanistisk förståelse för hur faspuritet, defektkemi, kolarkitektur och gränsytans utveckling påverkar elektrokemisk prestanda och degradering i natriumjonkatoder. Huvuduppgiften är att syntetisera, karakterisera och elektrokemiskt utvärdera NFPP-katodmaterial samt att relatera resultaten till strukturkemi och gränsytans utveckling för att bygga upp en fundamental mekanistisk förståelse. Doktoranden kommer att arbeta med kontrollerad syntes och sammansättningsjustering av NFPP-baserade katodmaterial, inklusive jonbytesstrategier och design av kolnätverk, följt av elektrodframställning och elektrokemiska tester i halv- och helcellskonfigurationer. Kontrollerade cyklingsprotokoll, inklusive partiell laddningsnivå, långtidscykling och temperaturberoende tester, kommer att användas för att undersöka degraderingsmekanismer och hållbarhet. Arbetet omfattar ett brett spektrum av karakteriseringstekniker, inklusive röntgendiffraktion, elektronmikroskopi och röntgenfotoelektronspektroskopi, samt olika elektrokemiska mätningar, med möjlighet att bidra till operando- och synkrotronbaserade studier i samarbete med forskargruppen.
Som doktorand kommer du att bedriva forskning under handledning, delta i forskarutbildningskurser samt bidra till planering av experiment, dataanalys, vetenskaplig rapportering, presentationer vid konferenser och publicering i refereegranskade tidskrifter. Projektet kan även innebära kontakter med externa industriella aktörer och du förväntas delta i relevanta möten och samarbetsaktiviteter. En individuell studieplan kommer att upprättas i början av anställningen med hänsyn till din bakgrund i relation till projektets mål och genomförande. Arbetet kommer att bedrivas vid Ångströmlaboratoriet med tillgång till relevanta faciliteter för materialsyntes, elektrokemiska mätningar och avancerad karakterisering. Undervisning och andra institutionsuppgifter kan ingå, dock högst 20 procent av arbetstiden.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har:
- avlagt examen på avancerad nivå inom kemi, fysik eller materialvetenskap, eller förväntas uppfylla kraven för sådan examen innan anställningen påbörjas, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (varav 15 högskolepoäng utgör självständigt arbete), med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
Den sökande ska vidare ha:
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- kunskaper i materialvetenskap och elektrokemiska energilagringssystem
- grundläggande erfarenhet av experimentellt arbete inom materialrelaterad forskning
Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- praktisk erfarenhet av materialsyntes och strukturell karakterisering
- kunskaper inom elektrokemi och natrium- eller litiumjonbatterier
- praktisk erfarenhet av syntes och karakterisering av katodmaterial
- erfarenhet av vetenskaplig programmering och dataanalys (t.ex. Python)
- erfarenhet av synkrotronbaserade experiment
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 juni 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler/
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Haidong Liu, haidong.liu@kemi.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 19 mars 2026, UFV-PA 2026/553.
