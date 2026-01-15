Doktorand I Matematikdidaktik Knutna Till Forskarskolan Remath Ii
Institutionen för ämnesdidaktik har omkring 280 anställda.
Vi bedriver forskning om lärande och undervisning i relation till olika ämnen i utbildningssystemets alla stadier. Vår forskning i matematikdidaktik består av ett brett spektrum av studier. Mer information finns här: Institutionen för ämnesdidaktik.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningen bedrivas i forskarskolan REMATHII som finansieras av Vetenskapsrådet. Forskarskolans målsättning är att synliggöra hur matematiklärares arbete och praktik, på alla nivåer av skolsystemet, kan göras tillgängligt för lärarstudenters lärande. Forskarskolans centrala fråga är vad som krävs för att matematiklärarstudenter ska tillägna sig den yrkeskunskap och de förmågor som behövs för en välgrundad och likvärdig undervisning.
För mer information se www.su.se/forskning/forskningsprojekt/remath-researching-practice-based-mathematics-teacher-education-en-nationell-forskarskola.
Inom REMATH II utlyses totalt nio doktorandanställningar, Stockholms universitet (3) ; Karlstads universitet (2); Linköpings universitet (2); och Mälardalens universitet (2). För att kunna bli anställd vid ett universitet måste man ha skickat in en ansökan till just det universitetet.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik med fokus på skolans matematik (förskola, grundskola och gymnasiet) krävs att den sökande har genomgått lärarutbildning där matematik ingår, alternativt har godkända kurser inom ett ämnesområde av direkt relevans för utbildningens fokus. Godkända kurser ska motsvara minst 90 hp, samt minst 30 hp på avancerad nivå i matematikdidaktik, matematik eller liknande relevant huvudområde, varav minst 15 hp examensarbete. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik med fokus på högskolans matematik krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 hp i matematik inklusive ett examensarbete om 15 hp, samt minst 30 hp på avancerad nivå i matematikdidaktik eller liknande relevant huvudområde, varav minst 15 hp examensarbete.
Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens. För särskild behörighet krävs att den sökande behärskar antingen svenska, danska, norska, eller engelska, det vill säga förmågan att läsa, tala och skriva på svenska, danska, norska eller engelska.
Eventuell motsvarandebedömning av behörigheten görs av institutionens Forskningsberedning och beslut fattas av institutionsstyrelsen.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
Dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet. Bedömning sker med hänsyn till såväl djup som bredd i tidigare utbildning. Tidigare vetenskaplig produktion. Examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid bedömningen beaktas också tidsaspekten, det vill säga i om den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga produktionen bedöms med avseende på kritisk förmåga, analytisk förmåga, självständighet och kreativitet. Forskningsplan. I samband med ansökan ska sökanden redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen ska innehålla ett namn på projektet, problemformulering/ar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet och vara max 2000 ord. Planen bedöms med avseende på relevans i relation till projektbeskrivningen, originalitet, genomförbarhet inom given tidsram (dvs. under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid). Tillgänglig handledarkompetens. Samarbetsförmåga. Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t.ex. referenser, intyg eller intervjuer.förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska, meriterande är även om du har förmågan att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Ytterligare information lämnas av studierektor för utbildning på forskarnivå, Anna Pansell, tfn 08-16 20 51, anna.pansell@su.se
Ytterligare information lämnas av studierektor för utbildning på forskarnivå, Anna Pansell, tfn 08-16 20 51, anna.pansell@su.se
Ersättning
