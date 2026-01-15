Doktorand I Matematikdidaktik Knutna Till Forskarskolan Assess
2026-01-15
Institutionen för ämnesdidaktik vid Stockholms universitet bedriver forskning och utbildning om lärande och undervisning inom utbildningssystemets alla stadier.
Vid matematikavdelningen finns 33 forskare verksamma inom matematikdidaktik.
Mer information om oss hittar du här: Institutionen för ämnesdidaktik.
Projektbeskrivning
Den nationella Forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem - forskarskola för lärarutbildare (ASSESS) syftar till att stärka forskningskompetensen inom lärarutbildningarna och det utbildningsvetenskapliga fältet med fokus på bedömning, kunskapsmätningar och utbildningssystemets utveckling.
Forskarutbildningen behandlar frågor om hur kunskaper och förmågor bedöms, analyseras och följs upp på elev-, skol- och systemnivå, inklusive reliabilitet, validitet, likvärdighet, undervisningskvalitet samt användning av data för skolutveckling.
ASSESS III är den tredje fasen av forskarskolan och kombinerar avancerade kvantitativa analyser av nationella och internationella storskaliga datamaterial med flermetodansatser och undervisningsnära perspektiv. Forskarutbildningen bedrivs i samarbete mellan Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet.
Tre doktorander antas till Stockholms universitet. Två av doktoranderna till Institutionen för ämnesdidaktik med inriktning mot matematikdidaktik och där ingå i forsknings- och provkonstruktionsgruppen PRIM och en doktorand till Institutionen för svenska och flerspråkighet och där placeras vid Centrum för tvåspråkighetsforskning.
För denna utlysning kommer doktoranderna att antas till forskarutbildningen i matematikdidaktik. Doktorandens projekt inriktas mot bedömning av kunskaper och kompetens i matematik. Projektet bör vara relaterat till forskarskolans övergripande tema. Vi ser gärna projekt inom bedömning i matematik som inkluderar språkliga perspektiv eller fokus på flerspråkiga elever, men utlysningen är inte begränsad till dessa inriktningar.
Som doktorand ägnar du huvudsakligen tiden åt forskarutbildning. I anställningen ingår även arbete upp till 20 % med uppgifter kopplade till PRIM-gruppens verksamhet eller undervisning.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kompetens.
Särskild behörighet
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik med fokus på skolans matematik (förskola, grundskola och gymnasiet) krävs att den sökande har genomgått lärarutbildning där matematik ingår, alternativt har godkända kurser inom ett ämnesområde av direkt relevans för utbildningens fokus. Godkända kurser ska motsvara minst 90 hp, samt minst 30 hp på avancerad nivå i matematikdidaktik, matematik eller liknande relevant huvudområde, varav minst 15 hp examensarbete.
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik med fokus på högskolans matematik krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 hp i matematik inklusive ett examensarbete om 15 hp, samt minst 30 hp på avancerad nivå i matematikdidaktik eller liknande relevant huvudområde, varav minst 15 hp examensarbete.
Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens. För särskild behörighet krävs att den sökande behärskar antingen svenska, danska, norska, eller engelska, det vill säga förmågan att läsa, tala och skriva på svenska, danska, norska eller engelska. Eventuell motsvarandebedömning av behörigheten görs av institutionens Forskningsberedning och beslut fattas av institutionsstyrelsen.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
Dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet. Bedömning sker med hänsyn till såväl djup som bredd i tidigare utbildning. Tidigare vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid bedömningen beaktas också tidsaspekten, det vill säga i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga alstren, en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling. Den vetenskapliga produktionen bedöms med avseende på kritisk förmåga, analytisk förmåga, självständighet och kreativitet. Forskningsplan. I samband med ansökan ska sökanden redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen ska innehålla problemformulering/ar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Planen bedöms med avseende på relevans, originalitet samt genomförbarhet inom given tidsram (dvs. under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid). Tillgänglig handledarkompetens. Samarbetsförmåga. Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t.ex. referenser, intyg eller intervjuer. Förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska, meriterande är även om du har förmågan att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt högskoleförordningen och motsvarar fyra års heltidsstudier. Första anställningen gäller högst ett år och förnyas därefter med upp till två år i taget.
Ytterligare information lämnas av föreståndare för PRIM-gruppen, Samuel Sollerman, samuel.sollerman@su.se
, eller studierektor för utbildning på forskarnivå, Anna Pansell tfn 08-16 20 51, anna.pansell@su.se
.Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-4719-25".
